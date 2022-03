Zukunft der Energieversorgung : Die Wette auf fossile Energie ist zurück

Eine Gasanlage in Virginia, Free State, in Südafrika Bild: AFP

Für einen Umweltminister wählt Roberto Cingolani ungewöhnliche Worte. „Vor zwei Jahrzehnten haben wir rund zwanzig Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr gefördert, heute sind es nur noch mickrige drei Milliarden.“ Das soll sich ändern. Ausgerechnet Mario Draghis Mann für die Ökologie will die heimische Produktion verdoppeln. „Damit sollen die italienischen Unternehmen Gas zu geringeren Kosten erhalten“, sagt er in einem Gespräch mit der F.A.Z. Cingolani ist kein Freund der fossilen Energieträger, aber er ist Realist.

„Eine Megawattstunde ist eine Megawattstunde, unabhängig von irgendwelchen Ideologien. Das hilft mir sehr in meinem Job“, sagt er. Und so lässt er keinen Zweifel daran, dass Italien mehr von seinem eigenen Gas fördern muss, anstatt es vor allem aus Russland zu beziehen. So hat er auch schon vor Beginn des Ukrainekriegs gesprochen. Italien verfügt über erhebliche Vorkommen in der Adria sowie vor seinen Küsten im Süden. Neue Bohrlöcher will er nicht legen lassen, denn Gas soll nur eine Übergangslösung bleiben.