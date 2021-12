Wilderei : Ein Schlag gegen die Großwildjagd

Für manche Großwildjäger ist es das höchste der Gefühle, auf Safari ein majestätisches Tier zu schießen und dann zu Hause den ausgestopften Kopf oder ein Fell über dem Kamin aufzuhängen. Auf Löwen und Leoparden, Elefanten, Giraffen, Büffel, Antilopen oder Zebras haben es Trophäenjäger in Afrika abgesehen. Fotos stolzer Schützen vor erlegten Tieren gibt es nicht wenige. Spaniens damaliger König Juan Carlos erregte große Empörung, als vor einigen Jahren herauskam, dass er in Botswana einen Elefantenprachtbullen erschossen hatte. Einige Staaten in Afrika erlauben Trophäenjagd und versteigern in Auktionen Lizenzen, vor allem in Europa und Nordamerika regt sich dagegen großer Protest.

Großbritannien hat nun eines der weltweit härtesten Verbote des Imports von Jagdtrophäen auf den Weg gebracht und will damit der Nachfrage nach Großwildjagden und dem Tierproduktschmuggel einen Schlag versetzen. Die Einfuhr von 7000 Tierarten wird künftig strikt untersagt, wie Umweltminister George Eustice ankündigte. Darunter fallen nicht nur die relativ häufig gejagten „großen fünf“ der afrikanischen Savanne, also Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und Büffel, sondern eine Fülle bedrohter und gefährdeter Tiere. „Mehr Tierarten sind heute von der Ausrottung bedroht als je zuvor in der Menschheitsgeschichte“, sagt Eustice, der etwa darauf verweist, dass die Elefantenpopulation in Afrika sich seit 1970 auf weniger als eine halbe Million halbiert hat und nur noch etwa 20.000 Löwen überleben. „Wir sind beschämt vom Gedanken, dass es Jäger gibt, die sie als Trophäen zurückbringen.“ Damit müsse Schluss sein.