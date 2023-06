Es ist keine einfache Beziehung – zwischen Deutschland und China im Allgemeinen und zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Liu Kun im Besonderen. Letzterer ist seit Kurzem Lindners Amtskollege in Peking. Im Mai wollte der deutsche Politiker auf seinem Weg nach Japan zum Gruppentreffen der sieben demokratischen Industrieländer (G 7) ei­nen Stopp in der chinesischen Hauptstadt einlegen, um den Neuen dort persönlich kennenzulernen. Doch wenige Tage vor seinem Abflug wurde der Termin abgesagt, das ist unüblich und somit ein diplomatischer Affront.

Sofort wurde spekuliert, ob ein Zusammenhang bestand mit dem Besuch seiner Parteifreundin in Taiwan. Dass mit Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ein Mitglied der Bundesregierung die abtrünnige Insel aufwertete, störte die Führung in Peking. Die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen waren die Gelegenheit, das versäumte Kennenlerntreffen in Berlin nachzuholen. Gesprächsbedarf gab es genug – von der Vorbereitung des nächsten Finanzdialogs über Schuldenerleichterungen für Entwicklungsländer in Not bis zur multilateralen Weltordnung.