Wenn der 48-jährige Südtiroler von solchen Arbeitsbedingungen spricht, denkt er nicht nur an die Alpen in der Nähe vom Unternehmenssitz Sterzing, sondern auch an ganze ferne Weltenregionen wie Mexiko oder Kolumbien. Das Seilbahngeschäft für den Wintersport ist die Wiege des 1888 gegründeten Weltmarktführers, der 1947 den ersten Sessellift Italiens baute. Doch heute ist Leitner fast genauso stark bei urbanen Transportsystemen engagiert. In Mexiko-Stadt hat Leitner beispielsweise in diesem Jahr eine fast 11 Kilometer lange Seilbahn für täglich 50.000 Passagiere eingeweiht. Die Nutzer brauchen für die Strecke jetzt nur noch 36 Minuten statt die doppelte Zeit mit anderen Verkehrsmitteln. Die Bürgermeisterin von Mexiko, Claudia Sheinbaum, freute sich über das “soziale Projekt”, den es würde „erschwingliche Mobilität“ für die Menschen in abgelegenen Stadtteilen ermöglichen. Die Endstationen der neuen Verbindung schließen an U-Bahnlinien an.



Die Integration von Seilbahnen in urbane Verkehrssysteme ist ein Traum von Anton Seeber, der jetzt wahr zu werden beginnt. Sein Vater Michael hat Leitner groß gemacht, der Sohn will das Unternehmen diversifizieren, weiter internationalisieren und durch Innovationen zu neuen Ufern führen. Gerade hat das Unternehmen einen Prototyp namens „Connx“ vorgestellt, bei dem die Kabinen einer Seilbahn in der Talstation ausklinken und im Stadtverkehr auf einer Schiene wenige Meter über oder auf dem Boden weiterfahren. In einer Halle zeigt Leitner, wie die ankommenden Kabinen autonom auf einem fahrenden Gestell aufsetzen, sich vom Seil lösen, um dann auf einer Trasse aus der Halle zu fahren. Die Kabine fährt dabei auch um die Ecke – eine Fähigkeit, die am Seil nicht möglich ist. Kunden gibt es noch nicht, doch Leitner kann sich die Hybridbahn etwa für Einsätze in Berlin, New York oder Bozen vorstellen.



„Dem Transportsystem Seilbahn gehört die Zukunft“, ist Seeber überzeugt. Seilbahnen führen zu wenig CO2-Ausstoß, weil nicht jede Kabine ihr eigenes Antriebssystem hat, sondern nur das Seil, an dem alle Kabinen hängen. Es gibt keine Getriebe und kein Öl, sondern einen zentralen Elektromotor, dessen Abwärme für Heizung oder Warmwasser genutzt werden kann. Und den Strom für die Sitzheizung können Solaranlagen liefern.