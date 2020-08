Thailand : Niedergang eines Urlaubsparadieses

In einem normalen Jahr würde sie jetzt packen. Seit vielen Jahren bedient Antje Jansen ihre Flohmarktkunden in Münster oder Osnabrück mit Silberschmuck, den sie in Asien einkauft. Zweimal, manchmal dreimal im Jahr flog sie deshalb nach Bali oder Thailand, um sich mit neuer Ware einzudecken. Nach den anstrengenden Touren durch die Warenlager Bangkoks ging es dann noch an den Strand – ins Seebad Hua Hin oder auf die Ferieninsel Phuket. Seit Januar aber liegt der Golf von Thailand für die Vielfliegerin in unerreichbarer Ferne. „Mir fehlen die Thais“, sagt Jansen. Und sie fehlt den Thais. So wie Millionen anderer Urlauber, die Jahr für Jahr in das Land des Lächelns pilgerten, Sonne tankten, dort aber auch überwinterten.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Während der thailändische König mit Hofstaat, Geliebten und Pudel viel Zeit in Bayern verbringt, leiden seine Untertanen. Seit dem letzten Militärputsch geht es mit der Wirtschaft in Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft bergab. Die nun zivil gewandeten Generäle, die die Macht halten, finden kein Rezept gegen den Abschwung.