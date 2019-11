Aktualisiert am

Es fehlen Plätze : 55 Anrufe in Pflegeheimen – nur Absagen

Es ist erst 10.30 Uhr, doch Inna Chenakal hat an diesem Morgen schon alles probiert. Sämtliche 55 Pflegeeinrichtungen in Duisburg hat sie angerufen, um eine Betreuung für einen verwirrten Patienten zu finden, den die Polizei ins Malteser-Krankenhaus St. Anna im Stadtteil Huckingen gebracht hat – und nur Absagen bekommen. „Es gibt in der Stadt momentan keinen einzigen freien Platz“, sagt sie. Eine Situation, die auch für sie selbst belastend ist.

Neu ist sie allerdings nicht. Chenakal arbeitet im Sozialdienst des Krankenhauses. Zu ihren Aufgaben gehört es neben vielem anderen auch, pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen bei der Suche nach einem Heimplatz zu helfen. In der Regel handelt es sich um akute Fälle, um ältere Menschen, die nach einem Sturz nicht mehr nach Hause können oder einen Schlaganfall hatten. Weil es in Duisburg keine zentrale Anlaufstelle gibt, über die stationäre Einrichtungen freie Plätze melden können, muss sie alle abtelefonieren – wie an diesem Tag ohne Erfolg.