Waldbrände im Westen Amerikas : Milliarden Dollar gehen in Rauch auf

Bis heute ist in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten eine Landfläche in der Größe von Rheinland-Pfalz Opfer der Flammen geworden. Viele Feuer wüten weiter, vor allem an der Westküste in den Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington Land. Eine Ende ist nicht in Sicht. Die Brandsaison in den Vereinigten Staaten, die früher im August ihren Höhepunkt zu haben pflegte, hat sich in einigen Regionen aufs ganze Jahr ausgedehnt.

In Kalifornien, dem am stärksten betroffenen Bundesstaat, vergeht inzwischen kein Monat mehr ohne Waldbrände. Von Kaliforniens 20 größten Waldbränden gemessen an der versengten Fläche haben sich allein fünf in diesen Jahr ereignet oder sind noch im Gange. Im Nord-Kalifornien allein sind nach Angaben von Kaliforniens oberster Forstbehörde Calfire 19 große Brände noch nicht unter Kontrolle. Im nördlich an Kalifornien angrenzenden Bundestaat Oregon sind eine halbe Millionen Bürger von den Behörden aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen oder sich auf eine Evakuierung vorzubereiten, ein Zehntel der Bevölkerung. Binnen drei Tagen haben Feuer dort eine Fläche in der Größe von Mallorca erfasst.