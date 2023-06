Es war kurz vor zwölf am vergangenen Mittwoch, als die sonst gern so eindeutige Außenministerin die Komplexität entdeckte. Es gelte, so formulierte Annalena Baerbock, „aus dem Schwarz-Weiß-Denken, ein bisschen auszubrechen, weil die Welt nun einmal so ist, wie sie ist. Sie ist megakomplex, und auf manche Dinge gibt es eben keine einfachen Antworten“, sagte sie. „Das gilt mit Blick auf Zusammenarbeit mit Ländern, die unsere Werte nicht teilen und mit denen wir trotzdem zusammenarbeiten müssen und wollen.“

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Das Land, mit dem die Grünen-Politikerin von nun an eine megakomplexe Beziehung führen will, hört auf den Namen China.