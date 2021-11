Saudischer Kronprinz : Rücksichtsloser Reformer

Frauen dürfen Auto fahren und allein reisen: Inzwischen ist die Trennung nach Geschlecht in der saudischen Öffentlichkeit fast gänzlich Geschichte. Kronprinz Bin Salman will so neue wirtschaftliche Potentiale erschließen.

Es braucht einen wie Muhammad Bin Salman, um das lange träge und nach innen blickende Saudi-Arabien zu bewegen und zu öffnen. Denn der Kronprinz des Wüstenstaates hat klare Ziele formuliert, er ist durchsetzungsfähig bis zur Rücksichtslosigkeit und setzt so seinen Willen durch. Wenn Menschenrechte seine Ziele stören, werden sie irrelevant.

Wie Macht funktioniert, hat er als Zuschauer an der Seite seines Vaters Salman Bin Abd al-Aziz Al Saud gelernt. Der war, bevor er 2015 König wurde, ein halbes Jahrhundert Gouverneur der Hauptstadt Riad. Für das Königreich war wichtig, dass Salman die Entwicklung von Riad von einer Kleinstadt in der Wüste zu einer funktionierenden Millionenmetropole klug gesteuert hat. Für seinen Lieblingssohn Muhammad war hingegen wichtig, dass der Vater in alle Angelegenheiten des Hauses Saud eingeweiht war. So kannte Muhammad früh die Schwächen seiner Onkels und Cousins, und dieses Wissen nutzt er nun aus, um seine Rivalen nach und nach auszubooten. Das hat den Vorteil, dass niemand mehr bremst, aber auch den Nachteil, dass im Königshaus keine Korrekturmechanismen mehr greifen.