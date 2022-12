Sanktionen umgehen : Russland und Iran nutzen neue Handelsroute

Aktualisiert am

Zwei der am stärksten sanktionierten Länder wollen ihren Handel stärker verquicken. Fraglich ist, ob auf der neuen Route nur Energie und landwirtschaftliche Produkte gehandelt werden – oder auch Waffen.

Russland und der Iran bauen eine neue transkontinentale Handelsroute, die sich vom östlichen Rand Europas bis zum Indischen Ozean erstreckt – eine 3.000 Kilometer lange Passage, die sich jeder ausländischen Intervention entzieht.

Sie zeigt, wie zwei der am stärksten sanktionierten Länder der Welt sich dem westlichen Druck widersetzen und Handelsnetze schaffen, die vor Unterbrechungen geschützt sind. Die Route führt über Flüsse und Eisenbahnlinien, die durch das Kaspische Meer, das von Russland und dem Iran beherrschte Binnengewässer, miteinander verbunden sind.

Aus Schiffsverfolgungsdaten, die die Nachrichtenagentur Bloomberg gesammelt hat, geht hervor, dass Dutzende russischer und iranischer Schiffe – darunter auch solche, die Sanktionen unterliegen – die Route bereits befahren. Um das Handelsvolumen zu erhöhen, werden Dutzende von Milliarden Dollar investiert.

„Hier geht es darum, durchgängig sanktionssichere Lieferketten zu schaffen”, sagt Maria Shagina, Expertin für Sanktionen und russische Außenpolitik am Internationalen Institut für Strategieforschung in London. Schiffe, die den Don und die Wolga befahren, treiben traditionell Handel mit Energie und landwirtschaftlichen Gütern. Der Iran ist der drittgrößte Importeur von russischem Getreide. Die beiden Länder haben eine Reihe von neuen Geschäftsabkommen angekündigt, unter anderem in den Bereichen Turbinen, Polymere, medizinischer Bedarf und Automobilteile.

Auch US-Beamte beobachten den Korridor genau, da er auch für den Transport iranischer Waffen genutzt werden könnte, die in Russlands Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. „Das ist eine außerordentlich schädliche, rücksichtslose Entscheidung, die sie getroffen haben“, sagte Robert Malley, der Iran-Beauftragte der amerikanischen Regierung. „Es ist wichtig, dass wir die Aufmerksamkeit darauf lenken.“