Republik Moldau : Überleben in Putins Hinterhof

Auf der Anzeigetafel im Bahnhof von Chişinău sind mehrere internationale Verbindungen angeschlagen: eine nach St. Petersburg, drei nach Moskau, aber alle ohne Zeitangabe. Angekündigt ist nur ein Zug nach Bukarest. Denn aktuell fließt der Verkehr aus der Hauptstadt der Republik Moldau nur in eine Richtung: nach Westen.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



So auch der blau und gelb lackierte Regionalzug nach Ungheni, der auf Gleis 1 wartet. Früher fuhr er dreimal die Woche. Jetzt, darauf ist Ministerpräsidentin Natalia Gavrilița stolz, rollt er jeden Tag an die rumänische Grenze. Er braucht drei Stunden für die gut 100 Kilometer, das Ticket kostet umgerechnet 2 Euro, der Schaffner akzeptiert Kreditkarten.

Regierungschefin Gavrilița macht sich an diesem Oktobermorgen mit ihrem Kabinett auf zu einer Sitzung in die Provinz. „Wir müssen darüber reden und zeigen, was wir tun“, sagt sie. Den Bahnverkehr modernisieren, zum Beispiel. Wasserleitungen und Abwasserkanäle verlegen, Straßen asphaltieren. Vor allem aber den holprigen Weg in die von Brüssel angetragene EU-Mitgliedschaft mit der Reform der Justiz und der Bekämpfung der Korruption planieren.

Schon das ist eine Herkulesaufgabe, die angesichts der Proteste im Land, der täglichen Hiobsbotschaften von der Energiefront und des Krieges in der benachbarten Ukraine dennoch vergleichsweise leicht zu lösen erscheint. Die 2,6 Millionen Einwohner kleine Republik, in der Demonstranten von geflohenen Oligarchen dafür bezahlt werden, dass sie gegen die Regierung protestieren, ist von dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen existenziell getroffen: Die Wirtschaftsleistung schrumpft, die Inflation beträgt 34 Prozent, Zinssätze von 25 Prozent entmutigen die Geschäftsleute. Von den Kosten für die 600.000 Flüchtlinge aus der Ukraine, die zumindest zeitweise im Land waren, gar nicht zu reden. Jetzt droht noch eine zweite Flüchtlingswelle.

Russland steht immer wieder im Mittelpunkt

1992 ist die ehemalige Sowjetrepublik unabhängig geworden. Trotzdem steht Russland immer wieder im Mittelpunkt: als erpresserischer Energielieferant, als Besatzer des transnistrischen Landesteils, als Boykotteur moldauischer Agrarprodukte, als Exporteur von Kriegs-Propaganda auf den vielgesehenen russischen TV-Kanälen im Land.

„Die Russen drücken uns den Kopf so lange unter Wasser, bis wir keine Luft mehr bekommen“, sagt ein Manager in Chişinău mit zornbebender Stimme. Ganz anders reagieren Vertreter der Roma-Gemeinschaft in Soroca im Nordosten des Landes: „Alles hängt von den Amerikanern ab“, sagt Valeri Preida zum Krieg in der Ukraine. Putin dafür zu kritisieren sei falsch.

Mehr als anderswo in Europa erscheint die Energiekrise in der Moldau als soziale Frage. Nirgendwo sonst ist das Einkommen so niedrig – die Durchschnittsgehälter liegen bei 500 bis 700 Euro im Monat, 1000 Euro sind ein Spitzengehalt. Ein Liter Milch kostet im Supermarkt dennoch umgerechnet 1,20 Euro. Für Strom berechnet der führende Versorger Premier Energy den Verbrauchern das Doppelte des Vorjahres, der Gaspreis ist um mehr als das Sechsfache gestiegen.

„Das wird ein sehr harter Winter“, sagt die 50 Jahre alte Regierungschefin Gavrilița, eine in Harvard ausgebildete Ökonomin, während der Zug sie Richtung Westen schaukelt. Die Prophezeiung gilt nicht nur den Energiepreisen, sondern auch ihrer proeuropäischen Regierung.