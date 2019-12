Polnische Pflegekräfte : Iwonkas Reise

Weihnachten hat Iwona Maks schon vor drei Wochen gefeiert, gleich nach dem ersten Advent. Ihre Enkelkinder kamen zu Besuch, ihr Mann hatte den Kaminofen eingeheizt, am Kunststofftannenbaum im Wohnzimmer hingen Lametta und eine bunte Lichterkette. Es gab den kräftigen Eintopf mit Hühnchen und Gemüse, den sich die kleine Maja immer von ihrer Oma wünscht. Ein schöner Tag. Auch wenn es draußen trüb war in Dabroszyn, dem kleinen Dorf in Polen, in dem Iwona Maks und ihr Mann Krzysztof auf 47 Quadratmetern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben. Als die Enkel gegangen und die Töpfe gespült waren, fing Iwona Maks an zu packen.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Morgens früh, bevor der Kleinbus kommt, der sie zur Arbeit nach Deutschland bringt, ist dafür nie genug Zeit. Eine Vorratspackung Zigarettentabak, drei polnische Kreuzworträtselhefte und fünf dicke Schmachtromane stecken im Koffer. Das hilft bei Heimweh und Einsamkeit. Iwona Maks ist eine von rund 500.000 Frauen aus Osteuropa, die allermeisten von ihnen Polinnen, die in Deutschland in der Altenpflege arbeiten. Die Frauen kümmern sich um die Gebrechlichen hierzulande, rund um die Uhr, wenn es sein muss. Sie machen das, was die Jungen und Gesunden in Deutschland nicht tun können, weil sie dafür in ihrem Terminkalender keine Zeit finden. Oder nicht tun möchten, weil es ihnen zu beschwerlich und zu schlecht bezahlt ist. Die Polinnen kochen und waschen, sie helfen den Alten aufs Klo und unter die Dusche, sie halten ihre Wohnungen sauber und wechseln ihnen die Windeln.

500.000 moderne Wanderarbeiter in der Pflege

Niemals würde Iwona Maks daraus eine große Sache machen. Sie ist 51 Jahre alt. Dem Leben begegnet sie mit Demut, auch mit Härte, aber nicht mit Selbstmitleid. Das weiß man natürlich erst, wenn sie von ihrem Leben erzählt hat. Aber danach will man es auch schon darin erkennen, wie resolut sie die Hände in die Hüften stemmt oder die Arme vor der Brust verschränkt. Und daran, wie sie den Kopf zur Seite dreht und mit den Augenbrauen zuckt, wenn eine Frage gut gemeint, aber schlecht überlegt war und sie lieber ohne Worte darauf antworten möchte. Nein, als Touristin war sie noch nie in Deutschland. Nein, ihre Familie hatte auch nicht mehr Platz, als die Söhne noch zu Hause wohnten. Nein, einen Kuss zum Abschied bekommt ihr Mann nicht von ihr. Nach 32 Jahren Ehe werden ein paar Wochen Trennung doch wohl zu verkraften sein.

Die Hauptperson mag bescheiden sein. Groß ist die Geschichte trotzdem, in der sie ihre Rolle spielt. Wir sind mit Iwona Maks aus Polen nach Speyer in Rheinland-Pfalz gefahren, wo sie am Heiligen Abend mit Ernst Biallas auf der Couch sitzen wird. Biallas ist 88 Jahre alt. Er ist Witwer, leidet an Asthma und Lungenkrebs, braucht ein Sauerstoffgerät zum Atmen. Seine Tochter, sein einziges Kind, wohnt zwar in der Nähe, ist aber voll berufstätig. Seit drei Jahren sorgt deshalb Iwona Maks dafür, dass Ernst Biallas noch in seinem Haus leben kann und nicht in ein Altersheim umziehen muss. Sie ist eine der 500.000 Frauen, die den Mangel an Pflegepersonal in Deutschland erträglich machen. Ohne sie wüssten Zehntausende Familien nicht weiter. Wer sonst sollte sich um Oma oder Opa kümmern, um Papa oder Mama, um Onkel oder Tante? Ins Heim will im Alter nicht jeder. Außerdem kostet ein Platz dort schnell 3000 Euro im Monat oder mehr.