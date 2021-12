Reform der EU-Haushaltsregeln : „Wir können nicht alle Länder über einen Kamm scheren“

Herr Kommissar, die Omikron-Variante des Coronavirus ist in ganz Europa angekommen, in einzelnen EU-Staaten gelten oder drohen Lockdowns. Können Sie noch an Ihren optimistischen Pro­gnosen festhalten, also 5 Prozent Wachstum in diesem und 4,3 Prozent im kommenden Jahr?

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Es hat wenig Sinn, kurzfristig neue Pro­gnosezahlen in die Welt zu setzen – gerade solange wir über die Auswirkungen der neuen Variante so wenig wissen. Aber es stimmt schon: Fürs vierte Quartal 2021 haben wir einige Indizien dafür, dass sich das Wachstum verlangsamt hat und unsere Prognose fürs Gesamtjahr angesichts der schlechteren Pandemielage zu optimistisch war. Das von uns erhobene Verbrauchervertrauen hat sich klar verschlechtert, der Google-Mobilitätsindex und der von der Universität Oxford erhobene Corona-Tracker zeigen, dass die Pandemie wieder auf den wirtschaftlichen Alltag durchschlägt.

Das besorgt Sie nicht?

Ich will das nicht verharmlosen. Beeinträchtigungen gibt es und wird es weiter geben, etwa im Dienstleistungsgewerbe, speziell im Tourismus. Aber wir sind doch weit von einem wirtschaftlichen Einbruch wie in der ersten Corona-Welle entfernt. Damals waren die Straßen leer und die Fabriken geschlossen. Heute haben wir Impfstoff, und die Wirtschaft hat sich auf die Pandemie eingestellt.

Sie werden Ihre Prognose also nicht ändern?

Wir veröffentlichen die nächste Prognose wie geplant im Februar, dann haben sich die Unsicherheiten über den Pandemieverlauf idealerweise verringert. Was ich sagen kann: Wahrscheinlich verlangsamt sich das Wachstum auch früh im neuen Jahr. Aber von den Wirkungen früherer Wellen sind wir weit entfernt.

Wegen der ökonomischen Auswirkungen der Pandemie ist der EU-Stabilitätspakt bis Ende 2022 ausgesetzt. Wollen Sie die Regeln des Pakts angesichts der Omi­kron-Gefahren vielleicht noch länger außer Kraft lassen?

Die Generalklausel, mit der wir den Pakt zeitweise aussetzen können, setzt bekanntlich einen „schweren wirtschaftlichen Einbruch“ voraus. Nun habe ich keine Kristallkugel, aus der sich die weitere wirtschaftliche Entwicklung ablesen ließe. Aber derzeit sehe ich nicht und will nicht hoffen, dass sich diese Klausel über das Jahresende 2022 hinaus anwenden ließe. So oder so: Die Entscheidung fällt nicht jetzt, sondern erst im Sommer.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Die EU-Fiskalregeln stehen davon unabhängig vor einer abermaligen größeren Reform, wenn es nach Ihnen geht. Bis zum Jahresende können alle potentiellen Beteiligten der Kommission ihre Sicht der Dinge zu der von Ihnen angestoßenen Reform darlegen. Haben Sie schon einen Überblick über die Stellungnahmen?

Nein. Den werden wir im März veröffentlichen. Ich weiß jedenfalls, was notwendig ist.

Und das wäre?

Wir müssen uns um drei große Fragen kümmern, darüber sind sich die EU-Finanzminister übrigens einig. Erstens: Das jetzige Regelwerk muss einfacher und verständlicher werden. Zweitens: Die grüne und digitale Transformation erfordert eine Riesensumme an Investitionen, die dürfen durch das EU-Regelwerk nicht verhindert werden. Und drittens: Wir brauchen realistische Regeln, mit der die in der Tat zu hohen Schulden vieler Mitgliedstaaten zurückgeführt werden können.

Stichwort Investitionen: Sie klingen, als ob nur der Staat in den digitalen Umbau und den Kampf gegen den Klimawandel investieren könne.

Natürlich ist das vor allem eine private Aufgabe. Aber es geht auch nicht ohne den Staat. Manchmal um Marktversagen zu überwinden, manchmal um private Investitionen zu ergänzen. Allein für die grüne Transformation sind nach unseren Schätzungen in den kommenden zehn Jahren zusätzlich 550 Milliarden Euro jährlich nötig.

Und was ist mit dem europäischen Wiederaufbaufonds? Der soll doch gerade den grünen und digitalen Wandel fördern.

Das stimmt, und im kommenden Jahr sorgen die Mittel aus dem Fonds dafür, dass über 3 Prozent der Wirtschaftsleistung auf öffentliche Investitionen entfallen, so viel wie seit 10 Jahren nicht mehr. Aber der Fonds läuft in einigen Jahren aus, und bis 2025 ist die grüne Transformation sicher nicht vollzogen.

Mehr zum Thema 1/

Wie stellen Sie sich den mittelfristigen Schuldenabbau vor?

Jede reformierte Regel muss realistisch und glaubwürdig sein. Teilweise hat das bisherige Regelwerk ja auch funktioniert, etwa die Defizitregel, nach der die Neuverschuldung nicht mehr als 3 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen darf. Für die Staatsschulden gilt das aber nicht. Die Maastrichter 60-Prozent-Regel für die Schuldenquote haben wir nicht durchgesetzt. Heute liegt die Quote im Euroraum durchschnittlich bei etwa 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Schulden abzubauen war schon vor der Pandemie schwierig. Jetzt ist es noch schwieriger.