Headhunter berichtet : „Jeder dritte Lebenslauf ist frisiert“

Aktualisiert am

Herr Zeiss, darf man Lebensläufe frisieren?

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Besser nicht. Wenn angebliche Erfolge über die Wahrheit gestellt werden, dann ist das mehr als bedenklich, so entsteht kein Vertrauen, weder in der Politik noch in Unternehmen.

Frisieren auch Manager ihren Werdegang oder nur ins Kanzleramt strebende Politiker?

Wir gehen von einem Drittel geschönter CVs aus. Was man als geschönt definiert, ist freilich Auslegungssache. Ist es schon geschönt, wenn jemand eine Freistellung auslässt? Da gehen die Meinungen auseinander. Schließlich ist man da noch angestellt und bekommt Gehalt, auch wenn der Betreffende nur zu Hause sitzt.