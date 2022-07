Öl aus Russland : Griechische Tanker füllen Putins Kasse

Das fünfstöckige Bürogebäude der Angelicoussis -Gruppe im Athener Stadtteil Kallithea erinnert wegen seiner elegant geschwungenen Fassade an eine Meereswelle. Die führende Reederei Griechenlands ist auf den Weltmeeren in ihrem Element, schließlich durchquert sie die Ozeane täglich mit 150 Riesentankern. Doch gleichzeitig will das Unternehmen in der Öffentlichkeit Wogen und Wind jeder Art vermeiden. Telefonanrufe von Journalisten gehen ins Leere, E-Mails bleiben unbeantwortet, und auch der persönliche Be­such nützt nichts. An der Rezeption wird man vom Personal einer privaten Sicherheitsfirma freundlich, aber bestimmt weggeschickt.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Das Gleiche gilt für die „Union der griechischen Schiffseigner“. Journalistenanfragen sind unerwünscht. Die griechischen Reeder „leben glücklich, weil sie versteckt leben“, wie es in einem französischen Sprichwort heißt. Dabei hätten sie allen Grund, um über ihre Errungenschaften zu reden: Sie stellen die größte Tankerflotte der Welt, sie haben eine moderne und junge Flotte, und sie investierten frühzeitig in Flüssiggasschiffe. Sie sorgen für gut be­zahlte Arbeitsplätze und engagieren sich in der Ausbildung. Auch als Kultursponsoren machen sie sich immer wieder verdient.

Doch seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine zeigen sie sich von einer Seite, die viele als hässlich empfinden: Die griechischen Reeder transportieren massenweise russisches Öl, denn das EU-Embargo soll für Rohöl erst im Dezember 2022 und für Rohölprodukte im Februar 2023 in Kraft treten, und das auch nur in Form eines Verbots der Tankerversicherung durch europäische Versicherer. „Russisches Öl steht im Herzen des Geschäfts der griechischen Schiffseigner“, sagt die Analystin Maria Bertzeletou, „daher halten sie daran fest, solange es geht“. Auch die Aufrufe des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – zuletzt in dieser Woche digital zugeschaltet auf einer Wirtschaftskonferenz nahe Athen – ändern daran nichts. 51 Prozent des russischen Öls wurden in den vergangenen Wochen von griechischen Reedern transportiert, 19 Prozent von russischen und 6 Prozent von chinesischen Tankern, schätzt das Analyseunternehmen S&P Global.

Massiv gestiegene Frachtraten

Wenn die Schiffseigner auf Fachkonferenzen auf das Thema angesprochen werden und nicht ausweichen können, äußern sie sich: „Die Regierungen setzen die Re­geln, wir folgen ihnen“, sagte Angeliki Frangou, Chefin von Navios Maritime Holdings in dieser Woche. Evangelos Marinakis, dem die Capital Maritime & Trading Corp gehört – und darüber hinaus griechische Medien sowie zwei Fußballvereine – erwiderte, dass „unsere Länder dringend Öl brauchen, und Gott sei Dank sind wir da, um für Stabilität zu sorgen“. Er rief die Politiker zu „radikalen Schritten“ auf, um den Krieg zu beenden. „Wir haben Rekordpreise für Öl und Gas. Unsere Volkswirtschaften schaffen das nicht mehr lange“, meinte Marinakis.

Die griechischen Reeder schaffen das dagegen sehr gut; sie verdienen prächtig an den massiv gestiegenen Frachtraten. Ein kleineres Schiff könne für den Transport einer Ladung sibirischen Pipeline-Öls vom russischen Rohölterminal Kozmino östlich von Wladiwostok bis nach China 1,6 Millionen Dollar verdienen – dreimal so viel wie vor dem Krieg, berichteten Schiffbroker der Agentur Bloomberg. Einige Anbieter wie Angelicoussis verzichten laut Angaben vom Februar auf diese Geschäfte, weil sie Rufschaden befürchten; andere wie die griechischen Reeder Avin International Ltd. und Estoril Navigation Ltd. machen mit. Avin gehört einer der größten Industriegruppen Griechenlands, dem Familienunternehmen Vardinogiannis, das vor allem im Raffineriegeschäft tätig ist.