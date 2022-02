Ungleichheit in Großbritannien : Lichtblicke im Norden

Kaum ein Industrieland kennt so starke regionale wirtschaftliche Ungleichheit wie Großbritannien. Dem Reichtum im Südosten mit der Metropole London stehen zurückgefallene Regionen in den Midlands und Nordengland gegenüber. Das Nord-Süd-Gefälle hat sich noch verschärft in den vergangenen zehn Jahren, schreibt der Thinktank IPPR North in einem neuen Report.

Aber es gibt auch Lichtblicke im Norden. Die Stadt Leeds etwa entwickelt sich stark. In einer Umfrage der „Times“ unter fast dreißig Ökonomen zu Jahresbeginn sagte die Hälfte, dass sie für Leeds 2022 mehr Wirtschaftswachstum als in London erwarten. „Wir haben derzeit wirklich einen Lauf“, freut sich Mike Briffett, der Vorsitzende der Industrie- und Handelskammer der Stadt. Das Zentrum von West-Yorkshire mit knapp 700.000 Einwohnern hat zuletzt mehrere große Investitionsentscheidungen für sich verbucht. Die neue staatliche Infrastrukturbank wird dort angesiedelt, die Notenbank eröffnet eine größere Zweigstelle, auch die BBC und der TV-Sender Channel 4. Am südlichen Ufer des Flusses Aire, auf einer Brache, baut die British Library eine große Filiale.