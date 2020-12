Stephan Weil im Interview : „Nicht alle Unternehmen werden überleben“

Herr Ministerpräsident, Deutschland steckt im zweiten Lockdown. Kann die Wirtschaftslandschaft in Deutschland nach der Pandemie noch dieselbe sein wie vorher?

Sie wird wiederzuerkennen sein. Aber es wird nicht mehr dieselbe sein wie vor der Pandemie. In vielen Branchen sehen wir das, was wir auch bei den Menschen beobachten: Vulnerable Gruppen sind gefährdeter durch das Virus. Das gilt auch bei den Unternehmen. Unternehmen, die schon in einer schwächeren Konstitution in diese Krise hineingegangen sind, haben es schwerer. Nicht alle werden die Pandemie überleben.