Präsidentschaftskandidat : Wie Michael Bloomberg zum Multimilliardär wurde

Im Vorwahlkampf der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr mischt nun einer der reichsten Menschen des Landes mit: Michael Bloomberg, der frühere New Yorker Bürgermeister, der mit einem Imperium rund um Finanzinformationen zum Multimilliardär wurde, hat angekündigt, er wolle sich um die Kandidatur der Demokraten bewerben. Bloombergs Vermögen wird von der Zeitschrift „Forbes“ auf mehr als 54 Milliarden Dollar geschätzt, womit er weit vor dem heutigen Präsidenten Donald Trump liegt, dem er sich wohl im Falle eines Erfolgs bei den Vorwahlen gegenübersehen würde. Trumps Vermögensverhältnisse sind unklar, weil er keine detaillierten Einblicke in seine Finanzen gibt. „Forbes“ beziffert seinen Reichtum aber auf 3,1 Milliarden Dollar.

Bloomberg steigt in das Rennen ein, weil er Trump als „existenzielle Bedrohung für das Land und seine Werte“ sieht. Er hat in der Vergangenheit auch klar gemacht, dass er von Trump als Unternehmer wenig hält. Er sagte einmal: „Ich bin ein New Yorker und erkenne einen Betrüger, wenn ich ihn sehe.“ Bloomberg ist allein schon wegen seines Reichtums ein ernstzunehmender Kandidat. Wahlkämpfe in Amerika verschlingen gewaltige Summen, zumal sich Kandidaten gezwungen sehen, viel Geld in Werbung zu stecken.

Bloomberg hat gesagt, er werde seinen Wahlkampf komplett selbst bezahlen und keine Spenden akzeptieren. Er lässt von Anfang an seine finanziellen Muskeln spielen und hat mehr als 30 Millionen Dollar ausgegeben, um allein in dieser Woche Werbespots im Fernsehen zu schalten – weit mehr als alle anderen Kandidaten der Demokraten zusammen. Entsprechend harsche Kritik schlug ihm vom linken Flügel des Bewerberfelds entgegen, insbesondere von Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Sanders sagte: „Mich widert der Gedanke an, dass Michael Bloomberg oder irgendein anderer Milliardär meint, er könne den politischen Prozess umgehen und zig Millionen Dollar ausgeben, um unsere Wahlen zu kaufen.“

Herzstück sind die Finanz-Terminals

Dass dem 77 Jahre alten Bloomberg Feindseligkeit entgegenschlägt, ist nicht überraschend, zumal sein Einstieg in den Wahlkampf einem Misstrauensvotum für die bisherigen Kandidaten gleichkommt. Er hatte sich im März dieses Jahres schon aus dem Rennen verabschiedet, vor allem weil er den früheren Vizepräsidenten Joe Biden für einen starken Kandidaten aus dem moderaten Flügel der Partei hielt, wo er sich selbst ansiedelt. Biden hat aber bislang im Wahlkampf keine allzu gute Figur gemacht und musste zusehen, wie progressivere Kandidaten wie Warren in Umfragen zulegten. Für Bloomberg sind Warren oder Sanders aber in ihren politischen Positionen zu extrem, um Trump zu schlagen. Doch hat er offenbar auch erkannt, dass Vorschläge dieser Kandidaten derzeit gut ankommen. In einem von ihm veröffentlichten Wahlkampfvideo hieß es, er wolle dafür sorgen, dass Reiche mehr Steuern zahlen. Das fordern auch Warren und Sanders.

Bloombergs Reichtum gründet auf der Bloomberg L.P., einem Unternehmen, an dem er bis heute fast 90 Prozent hält. Er gründete es 1981 mit Geld aus seiner Karriere bei der Investmentbank Salomon Brothers. Bloomberg ist vor allem bekannt für seine Terminals, die sehr spezifische Finanzdaten liefern und gerade an der Wall Street als unerlässliches Instrument gelten, um einen Informationsvorsprung gegenüber der Allgemeinheit zu haben.

Die Abonnements dieser Finanzdaten sind teuer und kosten mehr als 20.000 Dollar im Jahr. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 325.000 Abonnenten auf der Welt. Die Terminals sind das Herzstück von Bloomberg, sie stehen nach Schätzung der Beratungsgruppe Burton-Taylor für fast drei Viertel des Umsatzes. Daneben hat das Unternehmen aber noch viele andere Geschäftsfelder. Am bekanntesten ist die Mediensparte, wozu die Nachrichtenagentur „Bloomberg“, Fernsehkanäle oder die Zeitschrift „Bloomberg Businessweek“ gehören. Außerdem gibt es spezialisierte Informations- und Analysedienste, zum Beispiel rund um Recht oder Politik.

Bloomberg reagiert auf etwaige Interessenkonflikte

Als nicht börsennotiertes Unternehmen veröffentlicht die Bloomberg L.P. keine Geschäftszahlen. Es sickern aber mehr Informationen durch als etwa im Falle von Trump, die Rückschlüsse auf das Vermögen des Mehrheitseigentümers erlauben. Berichten zufolge, die sich auf interne Quellen berufen, lag der Umsatz des Unternehmens im vergangenen Jahr bei rund 10 Milliarden Dollar. 2008 hat die Bloomberg L.P. eigene Anteile von der Bank Merrill Lynch zurückgekauft und wurde dabei mit mehr als 22 Milliarden Dollar bewertet. Seither dürfte sich der Wert noch deutlich erhöht haben. Das Unternehmen kämpft zwar auch mit Herausforderungen, etwa der Konkurrenz billigerer Anbieter oder auch der allgemeinen freien Verfügbarkeit vieler Finanzdaten. Dennoch scheinen die Abonnentenzahlen stabil geblieben zu sein.

Wegen seiner Kandidatur will Michael Bloomberg den Posten an der Spitze seines Unternehmens niederlegen, seine Aufgaben sollen von einem fünfköpfigen Führungsgremium übernommen werden. Sollte er Kandidat der Demokraten werden, will er das Unternehmen nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ zwar nicht verkaufen, aber in eine Treuhandgesellschaft überführen. Die Mediensparte Bloomberg L.P. hat jetzt schon auf etwaige Interessenkonflikte reagiert: Sie wird weder über ihren Mehrheitseigentümer noch über die anderen demokratischen Bewerber investigative Recherchen anstellen.