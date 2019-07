Erbe der Kanzlerin : Merkels Europa

Hat der französische Präsident die deutsche Kanzlerin zu ihrem Glück gezwungen? Angela Merkel und Emmanuel Macron in Brüssel Bild: Wiese/face to face

In Cannes begann Angela Merkel einst zu weinen. Die Szene spielte im fernen November 2011, in einem fensterlosen Raum beim G-20-Gipfel. Draußen regnete es in Strömen, die Stimmung unter den Europäern war am Tiefpunkt angelangt. Davor hatte die Kanzlerin mit dem griechischen Premier Giorgos Papandreou gestritten, danach mit dem italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, beide traten bald darauf ab. Jetzt redeten der amerikanische Präsident Barack Obama und das französische Staatsoberhaupt Nicolas Sarkozy auf Merkel ein, sie hatten sich vorher abgesprochen.

Angesichts der katastrophalen Lage wollten sie den europäischen Rettungsschirm noch einmal aufstocken, und dafür hatten sie einen Plan: Sie wollten die Guthaben der Europäer bei Christine Lagardes Internationalem Währungsfonds dafür einsetzen. Dafür war in Deutschland allerdings die Bundesbank zuständig, und deren Präsident Jens Weidmann lehnte den Vorschlag strikt ab. Auch den Koalitionspartner FDP, die eigene Fraktion und das Verfassungsgericht musste Merkel fürchten. „Ich bringe mich nicht selbst um“, sagte Merkel unter Tränen. Beim Hinausgehen legte Obama seinen Arm um ihre Schulter.

Den europäischen Nachlass geregelt

Die europäische Wirtschafts- und Währungspolitik war das Schicksal von Merkels Kanzlerschaft. Mit einem erbitterten Kampf um den EU-Haushalt hatte es wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt begonnen. Es folgte das jahrelange Ringen in der Euro-Krise mit dem Tiefpunkt in Cannes, die mühsame Einheit des Kontinents in der Auseinandersetzung um die Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Konflikt, der Streit mit den Osteuropäern um die Flüchtlingspolitik. In Brüssel fand es am Dienstag seinen vorläufigen Abschluss: Die Kanzlerin installierte ihre langjährige Weggefährtin Ursula von der Leyen als künftige Präsidentin der EU-Kommission – wenn auch scheinbar wider Willen, auch das folgte einer langen Tradition.

„Ich habe mich natürlich auch nicht gewehrt, dass jetzt ein deutscher Vorschlag auf den Tisch kam“: Das war die höchste Form des Jubels, die sich Merkel am Dienstag in Brüssel zugestand. Schließlich hatte sie zuvor wochen- und monatelang so tun müssen, als unterstütze sie das Prinzip der Spitzenkandidaten, das ihr in Wahrheit 2014 von Martin Schulz und Jean-Claude Juncker aufgezwungen worden war. Und schließlich hatte sie es in Berlin mit einem renitenten Koalitionspartner zu tun, der ihr den Durchmarsch nicht gönnte und sie zu einer kuriosen Enthaltung zwang.

Wird die Niedersächsin vom Europäischen Parlament bestätigt, was keineswegs sicher ist, dann hat die Kanzlerin ihren europäischen Nachlass geregelt. Die Niedersächsin bliebe dann mindestens bis 2024 im Amt, drei Jahre über das späteste mögliche Ende von Merkels Regierungszeit hinaus. Merkel hat, mit der vielleicht nicht ganz so unerwarteten Hilfe des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, zwei Frauen in entscheidenden Führungspositionen installiert, von der Leyen und die bisherige IWF-Chefin Christine Lagarde als künftige Präsidentin der Europäischen Zentralbank.