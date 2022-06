Schutz für Hinweisgeber : Kritik an neuem Whistleblower-Gesetz

„Zu wenig und zu ineffektiv“, lautet die Kritik am geplanten Whistleblower-Gesetz. Dabei geht der Vorschlag von Justizminister Buschmann weiter als frühere Entwürfe. Eine Weile wird es wohl noch dauern, bis der neue Schutz in Kraft tritt.

Der 16. Februar 2021 ist ein schwarzer Tag für Whistleblower, also Menschen, die auf Missstände in Unternehmen oder öffentlichen Institutionen hinweisen. Der deutschen Mediziner Lothar Gawlik verliert vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der frühere stellvertretende Chefarzt am Liechtensteinischen Landesspital hatte die Polizei auf eine Reihe dubioser Todesfälle in seinem Krankenhaus hingewiesen. Doch anstatt als Aufklärer gefeiert zu werden, stand Gawlik als „Nestbeschmutzer“ in der Kritik. Er hatte sich nicht an die internen Beschwerdewege des Krankenhauses gehalten.

Die Straßburger Richter versäumten die große Chance, Tippgebern den Rücken zu stärken. Gawlik habe seinen Verdacht extern gemeldet, ohne sorgfältig geprüft zu haben, ob die von ihm weitergegebenen Informationen „zutreffend und zuverlässig waren“. Die Reputation seines früheren Arbeitgebers überwiege sein Recht auf Meinungsfreiheit – also den bloßen Hinweis auf die Straftaten. Von einem „verheerendem Urteil“ sprachen Gawliks Anwälte und seine Unterstützer vom Whistleblower-Netzwerk. „Die Entscheidung beruht auf völlig überzogenen Ansprüchen an die Pflichten eines Hinweisgebers“, beklagte Annegret Falter, Vorsitzende des Vereins nach dem Urteil vor Journalisten.