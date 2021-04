Griechischer Tourismusminister : „Die Welt braucht Urlaub“

Minister Theoharis, noch schlagen sich viele Länder mit dem Coronavirus herum. Ergibt es Sinn, ans Reisen zu denken?

Die Welt braucht Urlaub. Wir waren alle gestresst. Deswegen ist Urlaub nicht etwas, was einfach nur ganz hübsch wäre. Und ich sage das nicht einfach als Teil einer Verkaufsstrategie. Das sehe ich selbst in meiner Familie, dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen müssen mit Urlaubsgefühlen, weil wir zu lange hinter den gleichen vier Wänden gelebt haben.

Was bedeutet das für Griechenland?

Wir müssen Urlaub anbieten, vor allem in diesem Jahr. Und das kann auch unserem Land helfen, zur Normalität zurückzukehren. Denn die Urlauber sind Teil unseres normalen Lebens.

Wie sieht dann Ihre Strategie für dieses Jahr aus?

Wir wollen immer noch die Gesundheit unserer Bürger schützen. Wir werfen unsere Pläne nicht von einem Moment auf den anderen um. Wir machen sozusagen über alles ein Sternchen mit einem Vorbehalt. Aber wir wollen zugleich auch wieder mit unseren wirtschaftlichen Aktivitäten starten. Im vergangenen Jahr haben wir bewiesen, dass dies auf eine sichere Weise getan werden kann. Griechenlands Infektionszahlen im Sommer waren niedrig, und die Infektionswelle im Oktober kam später als in Nordeuropa, nicht vom Tourismus.

Sind die Voraussetzungen für die Saison 2021 besser?

Wir haben neue Instrumente, zum einen die Impfungen, die je nach Land früher oder später wirken werden, und wir haben die Schnelltests. Mit dem Schnelltest kann man infizierte Personen sofort in Quarantäne schicken und nicht erst ein paar Tage später. Das erhöht die Sicherheit.

Wann planen Sie denn den Start der Reisesaison in Griechenland?

Wir wollen am 14. Mai starten, mit allen Ländern, von denen wir Reisende akzeptieren. Wir versuchen, klare Verhältnisse zu schaffen, damit sich der Reisemarkt darauf einstellen kann. Für Europa und einige Märkte mit einer hohen Quote von geimpften Bürgern wollen wir schon Mitte April öffnen. Die weitere Entwicklung hängt vom Markt ab, zum Beispiel von der Vorbereitung der Branche, aber die Regierung muss den ersten Schritt machen. Das hängt dieses Mal nicht wie sonst von der Nachfrage ab, sondern davon, ab wann wir bereit sind.

An welche Bedingungen ist die Einreise nach Griechenland geknüpft?

Teil der Sicherheitsmaßnahmen unseres Plans für die Tourismussaison sind die Bedingungen für die Einreise: Entweder man kann die Impfung gegen das Coronavirus nachweisen oder eine abgeheilte Virusinfektion, oder man legt ein negatives Testergebnis vor. Das ist sozusagen unsere erste Verteidigungslinie. Die zweite Linie besteht darin, dass wir bei der Einreise selbst stichprobenartig Tests vornehmen werden. Dabei richten wir die Teststrategie danach aus, wo wir am Vortag etwaige Konzentrationen an positiven Fällen gefunden haben. Die dritte Verteidigungslinie ist der Umstand, dass Besucher im Fall eines positiven Schnelltests sofort in Quarantäne kommen und dann noch einmal einem gründlicheren PCR-Test unterzogen werden. Die vierte Verteidigungslinie sind die allgemeinen Sicherheitsregeln wie Maskenpflicht oder Abstandsgebote, die Beschränkungen für Restaurants, Busse, Führungen und so weiter. Die fünfte Verteidigungslinie besteht darin, dass alle die gleichen Regeln befolgen müssen wie die Griechen. Wenn es für die Einheimischen Maskenpflicht gibt, dann gilt die für alle, ob geimpft oder nicht. Schließlich dient dem Schutz vor Infektionen auch die Impfung des Personals in der Tourismusbranche. Die werden gleich nach den älteren Bürgern und den Risikopatienten mit Priorität geimpft.

Wie läuft denn Ihr Impfprogramm?

Das kommt gut voran. Das ist digital gesteuert. Die Bürger erhalten automatisch ihren Impftermin als SMS-Mitteilung, sie müssen nur antworten, ob sie den Termin akzeptieren oder nicht. Es gibt sofort einen digitalen Impfpass.