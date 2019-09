Mobilität : Wie London die Verkehrsflut meistert

Im London Transport Museum am Covent Garden ist der Aufzug wie eine Zeitmaschine gestaltet. Bei jeder Etage nach oben läuft die Anzeige um hundert Jahre zurück. Um 1800 ließen sich viele Londoner noch in einer Miet-Sänfte durch die Stadt tragen. Dann folgten immer mehr Kutschen, schließlich zweistöckige Pferde-Trambahnen. Ab 1863 fuhr die erste U-Bahn der Welt: die Metropolitan Railway (heute Circle Line) mit Dampfloks und Holzwagen. Und natürlich sind die berühmten roten Doppeldeckerbusse bis heute eine Attraktion.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Vor allem die U-Bahn hat die Entwicklung Londons entscheidend gefördert. Heute nutzen Millionen Menschen die Subway in der größten Metropole Europas. Etwa fünf Millionen Fahrten werden täglich gezählt. Die „Tube“ ist schnell: Ihr Durchschnittstempo – einschließlich Stationsaufenthalten – beträgt mehr als 30 Kilometer in der Stunde. Ohne das ausgedehnte Schienensystem von 402 Kilometern Länge würde London im völligen Auto-Verkehrsinfarkt ersticken. Denn täglich gibt es auch fast sechs Millionen Autofahrten in der Stadt, die zwischen mehreren tausend Bussen durch die Straßen rollen – zu Stoßzeiten im Zentrum oft nur im Schritttempo.

12,50 Pfund Eintrittsgeld am Tag

An diesem Sonntag sind Teile der Innenstadt für Autos tabu. Bürgermeister Sadiq Khan hat den größten „Car Free Day“ der jüngeren Geschichte angekündigt. 20 Kilometer Straßen rund um die Tower Bridge, die London Bridge sowie in der City werden gesperrt. „Die Londoner sollen sich wieder vorstellen können, wie die Stadt ohne Autos ist“, sagt Khan. Er verspricht 200 „Spielstraßen“. 18 weitere Stadtviertel sperren ebenfalls einen Teil ihrer Straßen. Am Freitag verordneten schon zahlreiche Schulen einen autofreien Tag – und manche Eltern stöhnten, wie sie die Kinder bringen sollen. Viele haben den Eindruck, es sei unnötige Schikane. Als im Stadtteil Camden Labour-Politiker eine Straf-Maut für Kurzfahrten zum Bäcker vorschlugen, wehrte Bürgermeister Khan ab: Es solle „kein Krieg gegen die Autofahrer“ geführt werden. Stattdessen wirbt er fürs Fahrrad – wie sein Vorgänger Boris Johnson, der als Erster nennenswerte Summen in den Ausbau von Radwegen steckte.

Bürgermeister Khan hat sich als langfristiges Ziel auf die Fahnen geschrieben, mehr und mehr die Autos aus der Innenstadt zu verbannen. Einen Anfang macht er mit Altautos, die viele Abgase ausstoßen. Khan warnt vor „toxischer Luft“, die jedes Jahr Tausende Menschenleben fordere, auch wenn die Zeiten des berüchtigten tödlichen „Great Fog“ (Großen Nebels), ausgelöst durch die Abgase der Kohleöfen, nun schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegen.

Im Frühjahr trat eine „Ultra Low Emission Zone“ in der Innenstadt in Kraft, die mehr als zwei Millionen Fahrzeuge trifft: 12,50 Pfund Eintrittsgeld (fast 14 Euro) pro Tag müssen Dieselautos mit Baujahr vor 2016 und Benziner mit Baujahr vor 2006 zahlen. Zusätzlich zur schon seit gut 15 Jahren existierenden generellen Innenstadt-Maut für alle Autos, die schrittweise auf 11,50 Pfund angehoben wurde. Sie hat geholfen, die Staudichte zu reduzieren. Die Mautgebühren – in den ersten fünfzehn Jahren waren dies etwa drei Milliarden Pfund, fließen dem chronisch klammen Verkehrsbetreiber Transport for London (TfL) zu, der aber klagt, nicht genug Mittel für Investitionen zu haben.