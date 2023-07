Es ist nicht so, dass Lisa Paus sich zuletzt versteckt hätte Am vorigen Mittwoch hisste sie vor ihrem Ministerium die „Progress Pride Flag“, ein Symbol der Solidarität mit queeren Menschen. Am Donnerstag fuhr sie nach Schleswig-Holstein, um dort für die landesweiten Wahlen der Kinder- und Jugendvertretungen zu werben. Am Freitag legte sie von ihrem Ministerium aus nur ungefähr zwei Kilometer zurück, um mit dem neuen christdemokratischen Berliner Bürgermeister Kai Wegner eine Vereinbarung über die Qualität der Kitas zu unterschreiben – eine Prozedur, die sie derzeit in diversen Bundesländern absolviert.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Über eines allerdings redete die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zuletzt lieber nicht: über das Projekt, das ihre Amtszeit krönen, die Grünen aus der Nische der Besserverdienenden-Partei herausholen, die sozialpolitische Hegemonie der SPD brechen sollte. Ihr Vorhaben, die Kinderarmut in Deutschland ein für alle Mal zu beenden.