Lindners Aufgabe : Ran an die Superabschreibung

Die neue Superabschreibung gehört zu den Dingen, über die sich Christian Lindner (FDP) mit als Erstes beugen muss, sobald er im Finanzministerium gelandet sein wird. Denn die Unternehmen brauchen bald Klarheit, welche Anschaffung wie stark gefördert wird. Jede Investition hat ihren Vorlauf, und die Wirtschaft soll nächstes und übernächstes Jahr Geld in die Hand nehmen, um Deutschland in Sachen Klimaschutz und Digitalisierung besser für die Zukunft aufzustellen.

Der Blick in den Koalitionsvertrag hilft nur bedingt weiter, was dort steht, dürfte für Verwirrung sorgen. So heißt es: „Wir wollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter schaffen, die den Steuerpflichtigen in den Jahren 2022 und 2023 ermöglicht, einen Anteil der Anschaffungs- und Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in besonderer Weise diesen Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn abzuziehen (,Superabschreibung‘).“ So haben es die Unterhändler geschafft, in einem Satz sowohl von einer Prämie als auch von einer Abschreibung zu schreiben – was eigentlich auf unterschiedliche Ansatzpunkte deutet. Zugleich haben sie offengelassen, wie hoch die Unterstützung ausfallen soll. Mit diesen Aussagen wird kein Unternehmer scharf kalkulieren können, wie sich eine Investition rechnet.