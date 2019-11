Gewalt in Notaufnahmen : Wenn der Patient den Arzt attackiert

Wer dringend medizinische Hilfe braucht, geht oft in die Notaufnahme von Krankenhäusern. Immer häufiger landen dort aber nicht mehr nur Notfälle. Dominik Gottlieb erinnert sich noch gut an einen Patienten, der Anfang November in die Notaufnahme in Freiburg kam. Der junge Mann Anfang 20 befand sich nicht in einer lebensbedrohlichen Situation und musste deswegen länger warten. „Er hat dann eine Pflegerin grob sexuell beschimpft und körperlich bedroht. Daraufhin haben wir ihm Hausverbot erteilt und Anzeige erstattet“, erzählt Gottlieb, der pflegerische Leiter des Universitäts-Notfallzentrums Freiburg. In den vergangenen Jahren hat das Bewusstsein für solche Übergriffe auf Ärzte und Pfleger in der Gesellschaft, aber auch unter den Notdienstmitarbeitern selbst, stark zugenommen.

Hochrechnungen des Bundesinnenministeriums zufolge wurden Ärzte im Jahr 2017 in 692 Fällen Opfer von Gewalt, Pfleger sogar in 2436 Fällen. Seit dem Jahr 2013 hat damit die Zahl der gemeldeten Gewalttaten gegenüber Ärzten um 60 Prozent zugenommen. Das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) warnt allerdings in seinem „Krankenhaus Barometer 2019“, dass viele Vorfälle weder gemeldet noch dokumentiert werden und die Dunkelziffer in Wahrheit viel höher liege. Fast drei Viertel der befragten Krankenhäuser verzeichneten im Jahr 2018 Übergriffe auf die Mitarbeiter in den Notaufnahmen. 58,1 Prozent gaben an, dass die Zahl der Übergriffe in den letzten fünf Jahren zugenommen habe.

Gewalttätige Patienten häufig ohne akute Probleme

In einer Untersuchung der Hochschule Fulda aus dem Jahr 2018 gaben 75 Prozent der 354 teilnehmenden Mitarbeiter aus der klinischen Notfallversorgung an, gewaltsame Übergriffe erlebt zu haben. In den überwiegenden Fällen ging die Gewalt von Männern aus. Außerdem sei das Risiko von Übergriffen nachts am größten. Aus diesem Grund fühlen sich viele Mitarbeiter dann nicht mehr sicher.

Am häufigsten werden den Wissenschaftlern zufolge Patienten übergriffig, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen (85,5 Prozent), dicht gefolgt von langen Wartezeiten als Gewaltauslöser. Als weitere Ursachen für Gewalttaten sehen die Wissenschaftler Verwirrtheitszustände, Unzufriedenheit und Verständigungsprobleme. „In den seltensten Fällen handelt es sich um krankheitsbedingte Übergriffe. Häufig sind es fordernde Patienten ohne akute Probleme und deren Angehörige, die zunehmend handgreiflich werden“, kritisiert Jörg Brokmann, Chefarzt der Notaufnahme an der Uniklinik der RWTH in Aachen. „Es muss das Bewusstsein geschaffen werden, dass das hohe Anspruchsdenken mancher Patienten nicht erfüllt werden kann.“

Viele der Notfallmitarbeiter fühlen sich nicht ausreichend auf gewalttätige Patienten vorbereitet. Laut „Ärztemonitor 2018“, einer Untersuchung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und des Verbandes der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, greift die Hälfte der Kliniken auf Deeskalationstrainings zurück, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Besonders in großen Krankenhäusern finden diese Trainings mindestens einmal jährlich statt. In einer Mitarbeiterumfrage in den Notfallbereichen der Berliner Charité aus dem Jahr 2012 kam heraus, dass 95 Prozent der 350 Teilnehmer im vergangenen halben Jahr verbal und ein Drittel der Teilnehmer sogar körperlich angegriffen wurde. Aufgrund der erschreckenden Zahlen richtete die Klinik noch im selben Jahr ein umfassendes Deeskalationsmanagement ein, das Maßnahmen vor, während und nach einem Übergriff umfasst.

Investitionen in Sicherheitspersonal

„Die Schulungen werden sehr gut von den Mitarbeitern angenommen. Besonders der interpersonelle Austausch zwischen Ärzten und Pflegern ist wichtig, weil Pfleger deutlich öfter körperlicher Gewalt ausgesetzt sind“, sagt Tobias Lindner, der stellvertretende ärztliche Leiter der Notfall- und Akutmedizin an der Charité. Aufgrund der besonderen Relevanz wurde das Deeskalationstraining sogar in die Pflegeausbildung integriert. Doch nicht nur das Personal soll geschult werden: Um den Patienten die Abläufe in der Notaufnahme zu vermitteln, wurden in den Räumen entsprechende Poster mit Erklärungen aufgehängt.

Nach Mitarbeiterschulungen sind bauliche und technische Präventionsmaßnahmen wie zum Beispiel Sicherheitstüren oder Alarmsysteme sehr verbreitet. Nicht einmal jedes vierte Krankenhaus greift der Umfrage des Ärztemonitors zufolge auf Sicherheitspersonal in der Notaufnahme zurück. Allerdings haben auch 30 Prozent der Einrichtungen in den vergangenen fünf Jahren verstärkt in Sicherheitspersonal investiert. Besonders die großen Unikliniken nutzen mittlerweile fast ausnahmslos eigene Sicherheitsdienste, während kleine Krankenhäuser noch häufiger ohne auskommen. Für Tobias Lindner ist es selbstverständlich, dass der Sicherheitsdienst in das Deeskalationstraining einbezogen werden muss, um den richtigen Umgang mit den Patienten zu lernen. Nicht immer sei es hilfreich, uniformiertes Personal in der Notfallambulanz zu haben.

Ein Grund für die Überlastung der Notaufnahmen ist außerdem die Unkenntnis der Menschen, welche Anlaufstellen für Notfälle existieren. Viele Ärzte kritisieren das für Patienten sehr unübersichtliche System aus Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst und Notaufnahmen und fordern daher, eine zentrale Anlaufstelle einzurichten. Um künftig die Arbeitsbelastung zu reduzieren und das Aggressionspotential zu verringern, soll die Notfallversorgung neu strukturiert werden. Viele der Notfallmitarbeiter gerade in großen und unübersichtlichen Kliniken begrüßen die Etablierung einer zentralen Anlaufstelle.

Für Ärzte und Pfleger ist die Reform längst überfällig. Doch auch wenn sich lange Wartezeiten durch mehr finanzielle Ressourcen und zentrale Anlaufstellen reduzieren lassen – an der Einstellung vieler Patienten ändert das nichts. Und auch Alkohol- und Drogenkonsum bleiben nach wie vor ein Sicherheitsrisiko.