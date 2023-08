Was bleibt am Ende des Monats von der Rente? Bild: Lucas Bäuml

Es ist ein Grundübel deutscher Rentenpolitik, dass sie unter dem Etikett „Armutsbekämpfung“ vorzugsweise Klientelinteressen bedient. Die Folge ist eine unnötige, auf Dauer untragbare Steigerung der Ren­tenausgaben, ohne für den angeb­li­chen Zweck viel zu erreichen. Man könnte fast meinen, dass zielgerichtete Politik gegen Armut und Bedürftigkeit im Alter unterbleibt, weil damit ja ein Hebel zugunsten von Klientelinteressen abhandenkäme.

Die „Rente ab 63“ ist da nur eines von vielen Beispielen. Mit ihr können langjährig versicherte Arbeitnehmer seit 2014 auch vor der Altersgrenze in Ruhestand gehen, ohne die sonst üblichen Abschläge von der Monatsrente. Dass es wegen steigender Altersgrenzen heute eigentlich eine „Rente ab 64“ ist, ändert nichts am Kern: Diese Gruppe wird unabhängig von gesundheitlicher oder finanzieller Bedürftigkeit für frühen Renteneintritt belohnt. Und in der Tat machen nicht etwa die berühmten Dachdecker den Großteil der Begünstigten aus, sondern Indus­triefacharbeiter und Angestellte, nicht zuletzt der öffentlichen Hand.

Dabei ließe sich auch argumentieren: Wer das Glück hatte, 45 Jahre in stabilen Arbeitsverhältnissen zu stehen, braucht am allerwenigsten Solidarität. Aber politisch war die Rente ab 63 das Projekt einer kränkelnden SPD, die ihre Zerwürfnisse mit den Gewerkschaften nach der Ära Schröder/Müntefering kitten wollte. Es kostet die Rentenkasse jährlich Milliardenbeträge – mit denen man sonst die enormen Lasten durch den bevorstehenden Renteneintritt der Babyboomer abfedern könnte. Wie viel günstiger sähe es heute aus, hätte man diese Summen seit 2014 in einem Fonds für „Generationenkapital“ zurückgelegt!

Grüne gegen FDP

Gleiches gilt für die von der Union seit 2014 durchgesetzten Erhöhungen der „Mütterrente“ für Mütter vor 1992 geborener Kinder: Bedenkt man, dass viele von ihnen auch von Sonderregeln des alten Rentenrechts profitieren (es gab etwa die Rente mit 60 für Frauen), dann waren das unsystematische Eingriffe mit jährlichen Kosten in Milliardenhöhe. Zwar erreichte die nachträgliche Besserstellung, rund 60 Euro mehr Monatsrente je Kind, auch Frauen mit kleinen Einkünften. Doch ebenso solche mit hohen. Zielgenaue Sozialpolitik geht anders.

Ein Vorsorgefonds „Generationenkapital“ könnte sich wohl schon heute der Schwelle von 100 Milliarden Euro nähern, hätte man nur alle diese Mittel stattdessen dort investiert. Natürlich kann man sagen: Vergossene Milch – Hauptsache, die Renten­politik passt künftig auf, den Einsatz knapper Mittel besser zu priorisieren. Aber tut sie das? Nein. Stattdessen will die Ampel (vor allem SPD und Grüne) jetzt mit einer dauerhaften „Renten­ni­veau- Hal­telinie“ die jährliche Ren­ten­stei­ge­rung beschleunigen. Damit wird festgelegt, dass die prozentuale Rentenerhöhung nicht mehr kleiner aus­fal­len darf als der Lohnanstieg der Arbeitnehmer. Der Demographie­fak­tor, der bisher den Aus­gleich zwischen steigenden Rentnerzahlen und wachsenden Lasten für Beitrags- und Steu­er­zahler schaffen soll, wird ausgehebelt.

Und wozu? Die Rentenausgaben steigen so um zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr – ohne Wirkung gegen Altersarmut. Denn von stärkeren prozentualen Erhöhungen profitieren vor allem jene, die schon hohe Renten haben. Je kleiner die Rente, desto weniger bleibt hängen. Nur für Kleinselbständige, die keine Rente ­haben, läuft es noch mieser: Ihnen blühen höchstens höhere Steuern.

Daran wird leider auch das „Generationenkapital“ wenig ändern, das nun kommen soll. Die theo­retisch interessante Idee dahinter ist, dass der Staat neben seinen laufenden, steigenden Zuschüssen an die Rentenkasse weitere Mittel in einem Fonds zurücklegt – für Zeiten, in de­nen die finanzielle Last am höchsten ist. Die große Schwachstelle ist aber, dass der Staat keine freien Mittel hat, um den Fonds zu füllen. Da weiterhin die Kraft zum Priorisieren von Ausgaben fehlt, geht es nur über höhere Schulden; es läuft auf kreditfinanzierte Aktiengeschäfte des Staates hinaus.

Zwar können nur Sozialisten glauben, dass eine breit gestreute Aktienanlage auf Dauer weniger einbringt als Staatsanleihen. Ein Zaubermittel ist es aber nicht – und dafür politisch sogar gefährlich. Denn Streiterei über das „Generationenkapital“ droht derzeit völlig zu verschleiern, um wie viel höher das ökonomische Risiko hinter der geplanten „Rentenniveau-Haltelinie“ ist.

Dass die Grünen in der Ampel gegen das FDP-Projekt „Generationenkapital“ kämpfen, über­rascht zwar nicht. Aber wenn sie dabei ernsthaft mit dem Vorwurf fehlender Nachhaltigkeit hantieren, dann müssen sie vor allem die „Haltelinie“ stoppen. Wenn die so eingesparten Milliardenbeträge für (vorrangig private) Investitionen zur Verfügung stehen, dann hilft das nebenbei viel besser gegen Armut.