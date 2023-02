Die Arbeiten an der Entlastung besonders stark verschuldeter Kommunen sind weiter gediehen als bekannt. Das von Christian Lindner (FDP) geführte Bundesfinanzministerium ist längst schon in Gesprächen mit dem Land Nordrhein-Westfalen. „Gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium prüfen wir verschiedene Möglichkeiten, wie man Kommunen mit hohen Altschulden helfen kann“, sagt Ina Scharrenbach (CDU) im Gespräch mit der F.A.Z.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Sie ist Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in Düsseldorf. Auf die Frage, was sie vom Bund erwartet, antwortet sie: „Wir haben kommunale Kassenkredite von 22 Milliarden Euro. Das beschreibt die Dimension der Aufgabe.“ Auf Nachhaken, wie viele Milliarden es sein müssten, sagt sie nur: „Über Beträge, die der Bund beisteuern sollte, will ich hier nicht sprechen. Das werden Sie von mir nicht hören. Wir sind da in guten Gesprächen.“