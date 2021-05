Nach Ryanair-Zwangslandung : Wo Belarus verwundbar ist

Aktualisiert am

In der Ukraine lebende Belarussen demonstrieren am Freitag vor dem Außenministerium in Kiew. Sie verlangen, dass die Ukraine Sanktionen gegen Alexandr Lukaschenko beschließt.

In den bald 27 Jahren, in denen Alexandr Lukaschenko über Belarus herrscht, wurde sein Regime schon oft mit Strafmaßnahmen belegt. Nun aber, nach der Zwangslandung des Ryanair-Flugs in Minsk, drohen dem Diktator Sanktionen, die weitaus härter sind als frühere. Neben der Isolation im Luftverkehr erwägt die EU Maßnahmen gegen Staatsbetriebe der beiden wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes: der Kali-Produktion und der Petrochemie. Auch Einschränkungen für belarussische Staatsanleihen sind im Gespräch. Im Gegenzug drohte Minsk schon mit einem Importverbot für europäische Waren und einem Transitstopp für Warentransporte.

Indes spielt der Markt des kleinen Belarus für die EU kaum eine Rolle; für Belarus aber ist die EU nach Russland zweitwichtigster Handelspartner. Etwa 30 Prozent des Exports geht in die Mitgliedstaaten und nach Großbritannien.

Für den Verkauf von Kalisalz ist die EU allerdings kein zentraler Markt. 2020 nahm Belarus mit dem Export von Mineraldüngemitteln 2,4 Milliarden Dollar ein, davon entfielen weniger als 10 Prozent auf die EU. Der größte Teil geht nach Indien, China und Brasilien. Zwar wird das Kali über den litauischen Hafen von Klaipeda verschifft, den die EU sperren könnte. Aber Belarus könne sich dann nach Russland umorientieren, sagt Katerina Bornukowa, Ökonomin am Minsker Wirtschaftsinstitut Beroc. Zwar seien die russischen Häfen weiter entfernt, und in Klaipeda seien anders als in Russland spezielle Kali-Terminals gebaut worden, aber mit Zeit und Geld ließe sich das beheben.

Um die steigenden Staatsschulden zu refinanzieren, bleibt nur Russland

Für den Export von Raffinerieprodukten spielen die EU (und Großbritannien) hingegen eine große Rolle: Von rund 10 Millionen Tonnen Brennstoffen, die Belarus 2019 exportierte, gingen rund 7 Millionen in die EU; daran verdiente Belarus vor der Pandemie 3 bis 4 Milliarden Dollar im Jahr. Beschränkungen könnten Belarus daher empfindlich treffen, wobei Ökonomin Bornukowa davon ausgeht, dass Minsk versuchen würde, seine Produkte über russische Zwischenhändler an die EU zu verkaufen. Zudem könnte Belarus versuchen, einen größeren Teil an die Ukraine zu liefern, die ebenfalls ein wichtiger Abnehmer ist.

Wenig ändern dürften hingegen EU-Sanktionen gegen belarussische Staatsanleihen. Bornukowa zufolge kann Belarus ohnehin seit Beginn der Krise nach der Präsidentenwahl im August keine Anleihen mehr auf dem europäischen Finanzmarkt platzieren, da der Reputationsverlust für beteiligte Banken viel zu groß wäre. Zudem habe Belarus auch früher schon keine Anleihen in Euro begeben, allenfalls in Dollar. Die Lage ist auch ohne Sanktionen schon schlecht für Minsk: Um die steigenden Staatsschulden zu refinanzieren, bleibt nur Russland – und das könne wegen der wachsenden Abhängigkeit nun die Preise erhöhen, so Bornukowa.

Belarus ist seit langem auf Finanzhilfen aus Russland angewiesen, durch die Sanktionen wird dies noch verstärkt. Sektorale Sanktionen, also gegen ganze Wirtschaftszweige gerichtete, seien die „stärkste Waffe“, die der Westen habe, sagt Bornukowa, sie könnten zu einem Rückgang der ohnehin schwachen belarussischen Wirtschaft um 5 bis 10 Prozent führen – das hänge aber davon ab, wie viel Unterstützung aus Russland komme.

Lukaschenko nutzt litauischen Hafen nicht mehr

Kürzlich erst hatte sich gezeigt, dass einige russische Unternehmen nicht bereit sind, für den kleinen Nachbarn selbst Sanktionsrisiken einzugehen. Im April hatte Washington Strafmaßnahmen gegen Staatsbetriebe aus der Öl- und Chemiebranche verhängt, darunter gegen eine der beiden Öl-Raffinerien in Naftan. Im Mai lieferten russische Ölkonzerne aus Angst vor Sekundärsanktionen kaum noch Öl an die Raffinerie. Bornukowa zufolge suchen sie derzeit nach Umwegen über Zwischenhändler.

Lukaschenko versucht derweil schon länger, sich mithilfe Russlands von Europa unabhängiger zu machen. Als Reaktion auf Litauens Unterstützung der Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja hatte er angekündigt, den Hafen von Klaipeda nicht mehr nutzen zu wollen, über den auch ein großer Teil der Ölprodukte verschifft wird. Im Februar einigten sich Russland und Belarus darauf, bis 2023 knapp 10 Millionen Tonnen Brennstoffe über den vier Mal weiter entfernten russischen Hafen Ust-Luga statt über Klaipeda abzuwickeln.