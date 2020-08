Kampf gegen die Pandemie : Wie Indien die ganze Welt gegen Corona impfen will

Das Serum Institut of India könnte in der Pandemie zum wichtigsten Labor der Welt werden. Es gilt als weltweit führend bei der Impfstoff-Produktion. Sogar Bill Gates zollt dem Unternehmen seinen Respekt.

Auf Adar Poonawalla, Chef eines indischen Impfstoffproduzenten, könnte es in der Corona-Pandemie noch besonders ankommen. Bild: The NewYorkTimes/Redux/laif

Das zweitgrößte Land der Erde arbeitet an zwei Impfstoffen gegen Corona und wird die ganze Welt mit einem Serum versorgen. Eine entscheidende Rolle für die Pläne von Ministerpräsident Narendra Modi spielt die Milliardärsfamilie Poonawalla, die den, an der Menge gemessen, größten Impfstoffhersteller der Welt besitzt. Trotz der wiederkehrenden Probleme mit indischen Herstellen von Nachahmermedikamenten, die insbesondere von den Aufsichtsbehörden in Amerika kritisiert werden, lobt Bill Gates die Vakzin-Hersteller Indiens: „Ich bin begeistert, dass die Pharmaindustrie dort in der Lage ist, nicht nur für Indien, sondern für die ganze Welt zu produzieren. Das ist es, was wir brauchen, um die Zahl der Todesfälle zu verringern und sicherzustellen, dass wir immun werden, womit wir die Seuche abschaffen“, sagte der Mitgründer des Microsoft-Konzerns jüngst.

Zum Jahrestag der indischen Unabhängigkeit am Wochenende erklärte Ministerpräsident Narendra Modi in Neu-Delhi, Indien sei bereit, die Impfungen zu verteilen, sobald Wissenschaftler dafür grünes Licht gäben. Poonawallas Serum Institute of India sei darauf vorbereitet, mehr als eine Milliarde Dosen jährlich herzustellen. „Neben der Massenproduktion steht auch der Verteilungsplan der Impfung an jeden einzelnen indischen Haushalt in der kürzestmöglichen Zeit“, sagte Modi.