Arbeit in Gefängnissen : „Auf viele wartet nach Jahren in der Haft Altersarmut“

Die Arbeit in Gefängnissen soll dazu beitragen, dass Häftlinge danach ein selbstbestimmtes und straffreies Leben führen. Doch an den Bedingungen hagelt es Kritik.

Der Bewegungsradius in Claudia Schmidts früherem Leben war denkbar klein: vom Sofa ins Bad, in den Supermarkt, in die Küche – und dann wieder zurück auf die Couch. „Ich habe all meine Probleme über Jahre totgegessen“, sagt Schmidt, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ihre Mutter ist bei der Geburt gestorben, ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Doch bei Fressattacken blieb es nicht. Das neuste Handy, Klamotten oder Autos: Sie versuchte, ihre Unsicherheit im Kaufrausch aufzulösen, im Internet – unter falschem Namen.

Nachdem ihr Betrug aufgeflogen und sie nach ihrer Bewährungsstrafe abermals straffällig gewesen war, landete sie im Gefängnis: für drei Jahre und acht Monate. Zuerst in Bayern, dann in Hessen. Die Zeit und vor allem die Arbeit dort hätten ihr Leben verändert. „Ich glaube wieder an mich selbst, und durch die tägliche Arbeit habe ich zum ersten Mal Struktur in meinem Leben bekommen“, sagt sie während eines Gesprächs in der Frankfurter Innenstadt und zeigt ein Foto von sich. 150 Kilogramm wog sie noch vor ein paar Jahren. Heute, im Alter von 43 Jahren, sind es 65 Kilogramm weniger. Worüber sich Schmidt jedoch bis heute aufregt: „Ich habe nie mehr als 24 Euro an einem Tag verdient. Das finde ich ungerecht.“