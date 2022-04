Verbot von Gasheizungen : In Amerika dient selbst die Wärmepumpe zum Kulturkampf

Einzelne Landesteile verbieten Gasheizungen in neuen Gebäuden. Das Problem: Die allermeisten Häuser sind nur sehr schlecht isoliert. Der Streit zwischen den politischen Lagern ist bereits in vollem Gange.

Wärmepumpe in Melrose: In Amerika wird sonst oft mit Gas geheizt. Bild: Getty

In einer Nation, in der öffentliche Toiletten zum Politikum werden, muss man sich eher nicht wundern, wenn auch Hausheizungssysteme polarisieren. Die Stadt New York erlaubt seit diesem Jahr keine Gasheizungen und -öfen in neuen Gebäuden mehr. Städte in den linken Bundesstaaten Kalifornien, Mas­sachusetts und Washington waren mit solchen Vorschriften schon vorausgegangen. Die Regulierung hat wiederum 20 republikanisch regierte Bundesstaaten auf den Plan gerufen. Sie haben Vorschriften erlassen, die es Städten verbieten, Gas aus den Häusern zu verdrängen. Die Frontlinien sind geklärt: Die Linken wollen die Häuser komplett elektrifizieren. Fürs Heizen sollen Wärmepumpen zuständig sein. Die Rechten sehen sich als Sachwalter der Interessen der Förderer fossiler Rohstoffe.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Im Moment haben die „Fossilen“ noch die Nase vorn: Rund die Hälfte der Häuser in den Vereinigten Staaten wird mit Erdgas geheizt, 35 Prozent elek­trisch, der kleine Rest bezieht die Wärme aus Ölheizungen und geothermischen Anlagen. Inzwischen selten sind Häuser, die nur mit Holzöfen auskommen. Im trockenen und zugleich heißen Klima des Südwestens der USA verzichtet einer von sieben Haushalten komplett auf eine Heizung. Erdgas ist günstig in den Vereinigten Staaten, das erschwert den Abschied. Dazu kämpft eine reife Industrie mit ihrer Lobbymacht dagegen, dass der Übergang zu schnell geht.