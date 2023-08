Schießereien, Verfolgungsjagden, Rennwagen und gesperrte Straßen. Der Concierge an der Rezeption unseres kleinen Hotels inmitten der Altstadt Triests hatte uns gewarnt: Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Erst sei Netflix da gewesen, jetzt Amazon. An ein normales Leben sei in diesem Sommer nicht zu denken, so der Rezeptionist.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Tatsächlich hatten jedenfalls wir so etwas noch nicht erlebt: Der Lungomare, die von Palästen gesäumte Prachtstraße, die Triest vom Golf und von der nach Süden offenen Adria trennt, wird zum Schauplatz einer bewaffneten Verfolgungsjagd. Porto vecchio, der alte Hafen, dient als Basislager für die Amazon-Leute. Allüberall in der Stadt stehen beeindruckend beschädigte Karossen herum, gut bewacht von gut gekleideten Polizisten mit ernsten Mienen.