CO2-Preis verteuert Heizen : Der Klimaschutz als Kostentreiber

Knapp ein Jahr ist es her, dass sich Bund und Länder nach langem Ringen auf einen CO2-Preis geeinigt haben. 25 Euro je Tonne müssen Unternehmen und Verbraucher von Anfang 2021 an zahlen, wenn sie Heizöl, Erdgas, Benzin oder Diesel nutzen. Bis zum Jahr 2025 soll der Preis auf 55 Euro steigen. Wer für fossile Energieträger tiefer in die Tasche greifen muss, verhält sich umweltfreundlicher, so die Hoffnung. Doch kurz vor dem Startdatum ist in Berlin eine Grundsatzdebatte darüber entbrannt, wer den CO2-Preis zahlen soll und wer nicht.

Konkret geht es um die Frage, ob Mieter oder Vermieter mit den Zusatzkosten für den Klimaschutz belastet werden sollen. Derzeit läuft alles auf die Mieter hinaus. Die Energieunternehmen erhöhen ihre Preise für Öl und Gas, die Vermieter legen diese über die Nebenkostenabrechnung auf die einzelnen Wohnungen und Mieter um. Doch vor allem in den Großstädten, wo viele Menschen schon heute mehr als ein Drittel ihres verfügbaren Einkommens für die Miete ausgeben, stößt das auf Kritik. Das Klimaschutzprogramm enthält deshalb einen Prüfauftrag, ob und wie die Umlage des CO2-Preises begrenzt werden könnte.

Die SPD-geführten Bundesministerien für Finanzen, Umwelt und Justiz haben Ende September vorgeschlagen, die zusätzlichen Kosten zu gleichen Teilen zwischen Mietern und Vermietern aufzuteilen. In der CDU ist das erwartungsgemäß auf wenig Begeisterung gestoßen.

Kosten könnten Anreiz für Vermieter sein

Umweltministerin Svenja Schulze erhöht nun noch mal den Druck: „Mir ist wichtig, dass der CO2-Preis sozial abgefedert wird“, sagte sie der F.A.Z. Die paritätische Aufteilung zwischen Mietern und Vermietern sei sachgerecht, da beide Einfluss auf den CO2-Ausstoß hätten. „Eine Neuregelung ist nicht nur sozialpolitisch geboten, sondern setzt auch klimapolitisch die besseren Anreize. Ich erwarte von der Union, dass sie nicht nur ja sagt zum CO2-Preis, sondern auch zum Schutz der Mieterinnen und Mieter.“

Um welche Beträge es geht, hat das Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln exemplarisch an einem Einfamilienhaus mit 125 Quadratmeter Fläche und einer Erdgasheizung berechnet. Für dieses Zuhause – monatliche Warmmiete bislang gut 1.000 Euro – müssten die Mieter im kommenden Jahr wegen des CO2-Preises 12 Euro mehr jeden Monat zahlen. Bis zum Jahr 2025 steigt dieser Betrag auf gut 26 Euro. Bis 2040 sagen die Projektionen des Instituts eine Kostensteigerung von mehr als 60 Euro im Monat voraus. Dies umfasst nur den CO2-Preis fürs Heizen. Nicht einberechnet sind die Mehrausgaben für Benzin oder Diesel, falls der Haushalt ein Auto hat.

Die Grünen gehen sogar noch einen Schritt weiter als die SPD: Sie fordern in einem neuen Antrag der Bundestagsfraktion, dass die Vermieter die Kosten durch den CO2-Preis ganz übernehmen sollten. Die Abgeordneten argumentieren, dass die Mieter die kompletten Wärmekosten trügen, ohne selbst einen Einfluss auf den Energieträger zu haben. Wenn der Preis aber dafür sorgen solle, dass klimafreundlichere Heizungen eingebaut würden, müssten ihn diejenigen tragen, die darüber entscheiden. Auch der Deutsche Mieterbund und die Umwelthilfe wollen, dass Vermieter die Zusatzkosten allein tragen. Eine Änderung der Umlagefähigkeit sei „durch geringfügige Anpassungen“ in der Heizkostenverordnung schnell umsetzbar, heißt es dort.