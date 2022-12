Industriepolitik : Wie Habeck die deutsche Wirtschaft grün färben will

Auf der Industriekonferenz Ende November ließ Robert Habeck die Ankündigung zum ersten Mal fallen, kurz vor Weihnachten legte er in einem Papier mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire nach: 2023 soll nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministers im Zeichen der Industriepolitik stehen. Nachdem er das erste Jahr im Amt weitgehend damit verbrachte, Ersatz für fehlendes russisches Gas zu beschaffen, soll es nun um das gehen, wofür der Grüne eigentlich angetreten war: den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Ob Elek­tromobilität, Wasserstoff oder Wärmepumpen: In all diesen Bereichen soll Deutschland schneller vorankommen. Gelingen soll das vor allem mit mehr Subventionen – so wie sie auch die amerikanische Regierung mit ihrem „Inflation Reduction Act“ derzeit eifrig verteilt.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Ökonomen sehen die „europäische grüne Industriepolitik“ – so der Titel des Positionspapiers aus Berlin und Paris – mit gemischten Gefühlen. „Grundsätzlich bin ich kein Freund von Industriepolitik“, sagt Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats, der die Bundesregierung in der Wirtschaftspolitik berät. Aber die Welt habe sich nun mal verändert, konstatiert die Münchner Ökonomin mit Blick auf die Subventionen in China und den Vereinigten Staaten. „Klar kann man sagen, dann profitieren wir eben von deren günstigen Produkten, aber wir machen uns damit auch abhängig. Die EU muss zwischen diesen beiden Blöcken souveräner werden. Und da kann Industriepolitik helfen“, so Schnitzer.

Einer, der das anders sieht, ist Stefan Kooths. „Die Vorstellung, man müsste bestimmte Industrien mit Subventionen päppeln, ist ein Rückfall in das Denken der Neunzigerjahre“, kritisiert der Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Anders als damals gebe es heute aber keine brachliegenden Ressourcen und Massenarbeitslosigkeit, sondern vielmehr einen Mangel an Arbeitskräften. Die würden durch Subventionen nicht dort eingesetzt, wo es wirtschaftlich am sinnvollsten wäre, sondern dort, wo den Betrieben die staatliche Unterstützung winke, argumentiert Kooths. „Sinnvoll wäre das nur dann, wenn der Staat besser wüsste als Marktakteure, welche Produkte künftig gefragt sein werden. Das ist aber schlichtweg anmaßend. Und hat schon in der Vergangenheit nicht funktioniert.“

Milliardenschweres Subventionsprogramm in den USA

Dass die kommunistische Führung in Peking keine Kosten scheut, um heimischen Herstellern in der Weltwirtschaft Vorteile zu verschaffen, ist nicht neu. Der Niedergang der deutschen Solarindustrie im vergangenen Jahrzehnt hat maßgeblich damit zu tun, dass China den Markt mit Billigmodulen überschwemmte. Zugleich will das Land selbst wirtschaftlich weniger abhängig von anderen Ländern werden. Neu ist, dass nun auch die amerikanische Regierung dieses Ziel offensiv vertritt. Mit dem 430 Milliarden Dollar schweren „Inflation Reduction Act“ will Präsident Joe Biden nicht nur erreichen, dass neue Industriearbeitsplätze entstehen. Das Land soll auch weniger abhängig von Importen aus China werden.