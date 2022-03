Hanks Welt : Die Butler der Oligarchen

Für Oligarchen habe ich mich nie besonders interessiert. Es ist nicht so, dass mir Neid oder Bewunderung als Gefühle fremd wären. Doch die in London lebenden Superreichen (mit angeschlossener Luxusjacht und Fußballverein) sind so weit von meinem Alltag entfernt, dass mir das Vorstellungsvermögen für ihre Welt fehlt.

Seit Ausbruch des Krieges hat sich mein Interesse an Oligarchen schlagartig verändert. Soweit ich es verstanden habe, gibt es übrigens keine großen Profil-Unterschiede zwischen russischen und ukrainischen Oligarchen. Die Russen stehen nur deshalb im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil sie jetzt unter die Wirtschaftssanktionen fallen. Ein Oligarch ist nach gängiger Definition ein steinreicher Mann – Frauen kommen nicht vor –, der auf undurchschaubare Weise an sein Geld gekommen ist und mit diesem Geld Macht ausübt auf Politik und Wirtschaft. Eine Milliarde Dollar oder britische Pfund scheint das Mindestvermögen für die Aufnahme in den Club zu sein. Man nennt sie auch „Wirtschaftsmagnaten“, „Tycoons“ oder, ganz negativ, Kleptokraten.