Beitragszahler in Corona-Zeit : Die gefährliche Schieflage der Sozialkassen

Die Einnahmen der Rentenversicherung werden jedoch in Anbetracht steigender Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in diesem Jahr geringer ausfallen als erwartet. Bild: AFP

Das deutsche System der Sozialversicherungen hat in der Corona-Krise bislang Schlimmeres verhindert. Dank des Kurzarbeitergeldes halten sich die Entlassungen anders als in anderen Ländern in Grenzen, in den Krankenhäusern gab es genügend Intensiv-Betten für die Corona-Kranken. Doch nun zeigt sich, wie schnell Kranken-, Arbeitslosen-, und Rentenversicherung, für die Versicherte und ihre Arbeitgeber zahlen, in der Krise an finanzielle Grenzen stoßen. Auf die Beitragszahler kommen schon bald höhere Sätze zu – oder die Steuerzuschüsse müssen erhöht werden.

Am Dienstag wurde deutlich, wie stark die Rettungsschirme von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen belasten. Gemäß den neuen Gesetzen zur Krankenhausentlastung und zum Bevölkerungsschutz müssen die Versicherungen und der Gesundheitsfonds für mehr Intensivbetten aufkommen, für höhere Pflegeentgeltwerte, für Pflegeprämien, für zusätzliche Hygienemittel in den Kliniken sowie für Millionen Corona- und Immunitätstests.