Tierwohl : Her mit dem guten Fleisch!

Seit 2002 steht es im Grundgesetz: „Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere.“ Der Satz macht keinen Unterschied zwischen Wildtieren, Haustieren und Nutztieren. Die Realität sieht anders aus. Wenn Rotmilane oder Haselmäuse in Gefahr sind, dann stoppen Gerichte den Bau von Windkraftanlagen und Mietshäusern.

Aber für Puten und Rinder, die millionenfach in deutschen Ställen gemästet werden, gibt es bis heute nicht einmal ein gesetzlich geregeltes Mindestmaß an Tierschutz. Und wo es Vorschriften gibt, beschreiben sie prekäre Zustände: Ein dreiviertel Quadratmeter Platz im Stall für ein ausgewachsenes Schwein. Im Hühnerstall kommen auf einen Quadratmeter bis zu neun Tiere. Auslauf ist nicht vorgesehen, das Vieh kommt im Zweifel niemals an die frische Luft.

Fleisch aus Deutschland, das ist in anderer Hinsicht eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Vor 25 Jahren wurden noch rund 400.000 Tonnen Geflügelfleisch und eine Million Tonnen Schweinefleisch aus dem Ausland importiert, um die Bundesbürger satt zu machen. In Deutschland selbst wurden dafür schlicht nicht genug Tiere gemästet und geschlachtet. Dann setzte eine rasante Entwicklung ein. Mit technischen Innovationen, mit logistischer Präzision und mit knallharter Kalkulation krempelten Unternehmer wie Clemens Tönnies und Paul-Heinz Wesjohann, der Mann hinter der Geflügelfleischmarke Wiesenhof, die Branche um.

Die Produktion legte um insgesamt mehr als ein Drittel zu. Fleisch wurde gleichzeitig zu einem äußerst erschwinglichen, für die Verbraucher in den allermeisten Fällen auch sicheren Lebensmittel. So stieg Deutschland vom Groß-Importeur zum wichtigsten Fleisch-Exporteur in der Europäischen Union auf: Rund eine Million Tonnen Fleisch aus deutschen Landen wurden vergangenes Jahr ins Ausland verkauft. Ein Milliardengeschäft.

Das Exportmodell funktioniert nicht mehr

Aber so geht es nicht weiter. Die mehr als 1500 Corona-Fälle in den Schlachthöfen von Tönnies und Wesjohann, die gerade ein grelles Licht auf die Arbeitsbedingungen der vielen ausländischen Leiharbeiter in der Branche werfen, sind dabei nicht das größte Problem. Auf die sogenannten Werkverträge, auf die sich nun die Kritik richtet, können die Betriebe verzichten, ohne deswegen am Stock gehen zu müssen. Die Löhne machen im Fleischwerk kaum mehr als 10 Prozent der Gesamtkosten aus.

Wenn dieser Posten nun um etwa ein Fünftel steigt, wie durch das angekündigte Verbot der Leiharbeit zu erwarten ist, wird das die Gesamtkosten um kaum 2 Prozent erhöhen. Da geht es mithin nur um ein paar Cent je Schnitzel. Das Exportmodell stieß schon vorher an seine Grenzen, dessen sind sich die Fleischmagnaten schon seit einiger Zeit bewusst. Clemens Tönnies zum Beispiel steckte deshalb viel Geld in den Bau von Farmen und Fabriken in Russland. Und in China, bislang wichtigster Abnehmer von Schweinefüßen und anderen Resten, werden zurzeit riesige Ställe und Fleischwerke aus dem Boden gestampft. Mit ihnen werden die deutschen Anbieter auf Dauer beim Preis nicht konkurrieren können, ob mit oder ohne Leiharbeiter.

Viel schwieriger wird es, die jahrzehntelangen Versäumnisse in der Tierhaltung zu beheben, damit Fleisch und Wurst zu Lebensmitteln werden, die auch bei wachem Verstand ohne Gewissensbisse zu verzehren sind. Die Kluft, die sich hier zwischen dem in der Bevölkerung allen Umfragen zufolge weit verbreiteten Wunsch nach besseren Lebensbedingungen für Schweine und Rinder, Hühner und Puten einerseits und der Wirklichkeit in der Fleischerzeugung andererseits auftut, ist tief. Und damit ist nicht die ahnungslose Sorge der Städter gemeint, die es beim winterlichen Ausflug aufs Land skandalös finden, wenn sie hier und da Rinder auf der Weide stehen sehen, denen die Kälte in Wahrheit gut tut. Es geht vielmehr um fragwürdige Züchtungen; es geht um zu enge Ställe; es geht um Tiere, die unnötig leiden.