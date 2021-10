Filmproduzentin Broccoli : Die Verwandte von James Bond

Der James Bond, wie die Welt ihn in verschiedenen Verkörperungen von der Leinwand kennt, ist fast genauso alt wie sie: die Frau, die mit ihrem achtzehn Jahre älteren Stiefbruder Michael G. Wilson schon seit Jahren jeden neuen Auftritt des Doppelnullagenten im Dienste ihrer britannischen Majestät zumindest auf der kreativen Seite bis ins allerletzte Detail kontrolliert. Barbara Broccoli war ein Jahr alt, als ihr Vater Albert, genannt „Cubby“, sich 1961 mit dem kanadischen Produzenten Harry Saltzman zusammentat, weil dieser die Lizenz für die Verfilmung von Ian Flemings Spionageromanen besaß.

Gemeinsam gründeten sie die Produktionsfirma Eon. Obwohl beide Nordamerikaner waren, siedelten sie Eon wegen der staatlichen Förderung der britischen Filmindustrie in London an, wo das Unternehmen bis heute an einer der besten Adressen residiert. Saltzman verkaufte seine Anteile im Jahr 1975 an United Artists. Das Filmstudio ging durch mehrere Krisen und Besitzerwechsel, während Eon unter der Führung von Broccoli und seinen Erben den Stürmen standgehalten hat.

Der Name, ein Akronym für „Every-thing or nothing“, ist wie auf den draufgängerischen Spion mit der Lizenz zum Töten zugeschnitten. Er passt auch zum extravaganten Stil der Filme, die sich von Mal zu Mal an Spektakel überbieten wollen. Für das Filmdebüt von 007 im Jahr 1963 sicherte sich Eon damals eine Finanzierung in Höhe von einer Million Dollar. „Dr. No“ spielte dann international 16,1 Millionen Dollar ein.

Dreihundert Millionen Dollar für neue Filme der Reihe

Inzwischen verschlingt die Produktion jedes neuen Bond-Films bis zu dreihundert Millionen Dollar. Selbst die weniger erfolgreichen Titel spielen allerdings ein Mehrfaches der Kosten wieder ein. „Skyfall“, der bislang vorletzte Film, brachte es sogar auf mehr als eine Milliarde Dollar. Insgesamt betragen die Gesamteinnahmen des Bond-Franchise knapp sieben Milliarden Dollar. Der inflationsbereinigte Wert wird mit mehr als 14 Milliarden Dollar berechnet.

Nach sechzig Jahren eines Balanceakts zwischen Markenidentität und subtilen Anpassungen an den Zeitenwandel blickt Bond jedoch in eine unsichere Zukunft. Seit dem jüngsten Bond-Film „Spectre“ vor sechs Jahren hat die Unterhaltungsindustrie durch MeToo, das Wachstum der Streamingdienste und Corona einen dramatischen Wandel erlebt. Vor diesem Hintergrund wirkt der Titel des fünfundzwanzigsten Bond-Filmes, der am Donnerstag nach viermaligem Aufschub mit zweijähriger Verspätung angelaufen ist, seltsam treffend.

„Keine Zeit zu sterben“ könnte das Motto pandemiegebeutelter Kinos sein, die auf die Wiederbelebung ihres Geschäfts durch den Blockbuster setzen.

Barbara Broccoli und Michael G. Wilson stehen ihrerseits vor neuen Herausforderungen. Im Mai wurde United Artists mit seiner Muttergesellschaft MGM für 8,45 Milliarden Dollar von Amazon übernommen, vor allem wohl wegen der lukrativen Bond-Lizenz. Bislang haben sich die Stiefgeschwister dem Druck der Streamingindustrie widersetzt und darauf bestanden, dass Bond ein Kinoerlebnis bleibe.