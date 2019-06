Teurer Mietmarkt : Panik in begehrter Lage

Es ist noch nicht lange her, dass ein Taxifahrer in Berlin folgende Geschichte erzählen konnte: Siebenmal sei er in den vergangenen Jahren umgezogen. Stets in eine größere und billigere Wohnung, die Kosten für den Umzug konnte er durch die Einsparungen jedes Mal wieder wett machen. Sechs, maximal sieben Jahre etwa sei das hergewesen, berichtet der Immobilieninvestor Jürgen Conzelmann. Aber gefühlt ist das eine halbe Ewigkeit. Dieses kurze aber markante Gespräch ist derzeit Conzelmanns Lieblingsanekdoten, weil sich daran so schön erzählen lässt, wie dramatisch sich die Zeiten innerhalb von nur wenigen Jahren gewandelt haben. Statt größer und billiger bedeutet jeder Umzug jetzt nur noch eins: teurer! Für diese ernüchternde Erfahrung braucht es noch nicht einmal einen Umzug. Es reicht eine simple Modernisierung.

Das sorgt für Aufruhr in der Hauptstadt, aber auch in vielen anderen angespannten Wohnlagen. Wer kann, klammert sich an seine günstige Wohnung und vermeidet jeden Umzug. Das macht die Lage nur noch schlimmer. Die Nachfrage ist riesig, das Angebot so knapp wie selten. Man muss kein Ökonom sein, um das Problem zu erkennen. „Der Mietmarkt ist die soziale Frage unserer Zeit“, findet selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihr Koalitionspartner SPD ist da radikaler unterwegs: Die Mietpreisbremse hat sie schon 2015 durchgesetzt, jetzt setzt sie große Hoffnungen auf den Mietendeckel, gerade hat der rot-rot-grüne Senat in Berlin Eckpunkte beschlossen, aber noch schöner fände sie eine Durchsetzung auf Bundesebene.

Mehr als 60 Prozent der Bürger in Deutschland befürworten das. Derzeit gibt es keinen Gedanken, der zu abstrus wäre, um nicht mit Engagement vertreten zu werden, selbst die vollständige Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften gehört dazu, fast jeder dritte Deutsche findet selbst diese Idee gut. „Die Situation ist verfahren, wenn zigtausend Menschen nach Enteignung rufen – und tatsächlich glauben, dass das etwas hilft“, sagen selbst Mieterschützer wie Rolf Janßen vom Frankfurter Mieterschutzverein.

Wie konnte sich die Stimmung am Wohnmarkt drehen?

Dabei steigen die Mieten gar nicht auf breiter Front; noch immer wohnen – selbst in Berlin – viele Menschen in relativ günstigen Wohnungen. Das macht die Diskussion umso erstaunlicher. Was also ist geschehen, dass sich die Stimmung am Wohnungsmarkt so dramatisch drehen konnte?

Dazu muss man wissen: Wohnungen waren schon immer etwas Besonderes: ein nüchternes Wirtschaftsobjekt für die Eigentümer, der soziale Mittelpunkt des Lebens für die Mieter. Das hat schon früh dazu geführt, dass sich Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht für den kleinen Mieter von der Straße stark gemacht haben. Doch das kann längst nicht erklären, warum die Debatten heute so emotional geführt werden. Wer sich mit Ökonomen, Juristen, Vermietern und Mieterschützern unterhält, bekommt eine Idee davon, wie vielschichtig die Probleme sind, wie weit zurück ihre Ursprünge reichen – und wie wenig die bisherigen Ansätze zur Lösung beitragen.

Deutschland war jahrzehntelang ein wahres Paradies für Mieter, nicht nur, was den umfangreichen Mieterschutz angeht, sondern auch die Rahmenbedingungen. Und nirgendwo war die Situation so schön wie im guten alten West-Berlin, zu DDR-Zeiten als Frontstadt des Kalten Krieges verhätschelt. Damals gab es Mieten ab 3,80 je Quadratmeter – D-Mark wohlgemerkt. Die paradiesischen Zeiten reichten weit in die neunziger Jahre, als die wiedervereinigte Stadt zur Hauptstadt gekürt wurde. Wer damals in Berlin eine Wohnung suchte, hatte eine breite Auswahl von ganz billig (mit Kohleofen) über die mittleren Preislagen (Altbau mit Zentralheizung und kleinem Balkon) zu wahren Luxusexemplaren, das allerdings freilich vor allem im Westen der Stadt.