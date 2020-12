Wohnungsmarkt in Deutschland : Nichts geht mehr: Die Städte sind voll

In Boomregionen gibt es praktisch keinen Leerstand mehr, während andernorts mehr als jede zehnte Wohnung frei ist. Über eine Krise mit Ansage – und was daraus folgt.

Kaum noch Inserate, kaum noch Umzugswagen auf der Straße: In etlichen deutschen Großstädten gibt es so gut wie keine leerstehenden Wohnungen mehr. In München und Frankfurt beträgt die Leerstandsquote nur noch 0,2 Prozent, in Freiburg sind es 0,3 Prozent, in Münster und Darmstadt 0,4 Prozent. Dies geht aus einer neuen Studie des Analysehauses Empirica und des Immobilienberatungsunternehmens CBRE hervor, die der F.A.Z. vorliegt. Spitzenreiter in puncto Leerstand ist dagegen der Landkreis Greiz in Thüringen mit 13,3 Prozent. Unter den Städten ist das rheinland-pfälzische Pirmasens besonders betroffen. In der einstigen deutschen Schuhmetropole standen zuletzt 9,3 Prozent der Wohnungen leer. In Chemnitz und Frankfurt/Oder waren es jeweils 8,4 Prozent.

Im gesamtdeutschen Durchschnitt stehen der Erhebung zufolge 2,8 Prozent oder gut 600.000 Wohnungen frei. Im Vergleich zu der Analyse Ende des vergangenen Jahres ist der durchschnittliche Leerstand damit unverändert, allerdings hat sich die Kluft zwischen Boom- und Schrumpfungsregionen nochmals vergrößert. In Ersteren sank der Leerstand noch etwas weiter auf 1,9 Prozent, in Letzteren stieg er auf 8,6 Prozent. „Besonders drastisch ist die Entwicklung in Leipzig“, berichtet Empirica-Vorstandschef Reiner Braun. Im Jahr 2014 standen in der bei Studenten und Kreativen beliebten sächsischen Stadt noch 6 Prozent der Wohnungen leer. Stand Ende 2019 waren es nur noch 2,8 Prozent. Immobilienfachleute werten das als einen hohen Rückgang innerhalb dieser Zeitspanne.

„Die Angebotsseite ist in Deutschland der Flaschenhals“

Dass jetzt erst die Zahlen für 2019 vorliegen, liegt nach den Worten von Braun an der komplexen Berechnungsmethode. Neben gut 730.000 Wohnungsdaten von CBRE gehen Regionaldaten von Empirica und des Statistischen Bundesamtes in die Untersuchung ein. Berücksichtigt werden dabei nur Wohnungen, die innerhalb kurzer Zeit vermietet werden können. Rechnet man auch verfallene Immobilien hinzu, die erst noch umfassend saniert werden müssten, summiert sich der Leerstand auf knapp 1,1 Millionen Wohnungen und 390.000 Eigenheime.

Dass Angebot und Nachfrage vielerorts weit auseinanderklaffen, hat zum einen mit Zu- und Abwanderung zu tun, aber auch mit der Bautätigkeit. Letztere unterscheidet sich je nach Region deutlich. In Düsseldorf entstanden zwischen 2015 und 2019 rund 80 neue Wohnungen für 100 Zuzügler. Auch Frankfurt schneidet mit 76 Neubauwohnungen vergleichsweise gut ab. In Köln wurden dagegen für 100 zusätzliche Bewohner nur 49 neue Wohnungen gebaut, in Berlin sogar nur 42. Zwar bedarf es nicht für jeden neuen Einwohner einer neuen Wohnung, Paare und Familien teilen sich schließlich eine. Allerdings ziehen Großstädte überdurchschnittlich viele Singles an. 42 Prozent aller Alleinlebenden wohnen in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, hat das Statistische Bundesamt kürzlich ausgerechnet.

Dass sich durch die Corona-Pandemie der angespannte Wohnungsmarkt in den Metropolen entspannt, glaubt Empirica-Chef Braun nicht. Zwar würden derzeit manche Stadtbewohner ins Umland ziehen. Berlin verliert erstmals seit fünfzehn Jahren unter dem Strich Einwohner, 7700 weniger waren es bis Ende August. Allerdings erfolgt der Wegzug häufig notgedrungen, weil sich die Menschen die Mieten für die gewünschte Wohnfläche in der Stadt nicht mehr leisten könnten. Die frei werdenden Wohnungen sind meist direkt vergeben, an Zuzügler oder jene, die zuvor ungewollt in einer Wohngemeinschaft lebten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Leerstand in den Schwarmstädten wegen Corona steigt“, sagt Braun.

Das bedeutet aber auch: Auf sinkende Mieten und Kaufpreise zu hoffen dürfte in den besonders nachgefragten Städten vergeblich sein. Auf einer virtuellen Konferenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) waren sich vor wenigen Tagen Immobilienfachleute einig, dass der Trend zu steigenden Hauspreisen anhalten werde, getrieben durch die niedrigen Zinsen und die wachsenden Einkommen. „Die Angebotsseite ist in Deutschland der Flaschenhals“, sagte Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Der Neubau komme nach wie vor zu langsam voran. Jetzt räche sich, dass sich Stadtplaner vor zwanzig Jahren auf eine schrumpfende Bevölkerung eingestellt hätten. Dies erklärt zumindest teilweise auch die heutigen Probleme in Leipzig. Um das Jahr 2000 standen in der Messestadt Schätzungen zufolge mehr als 60.000 Wohnungen leer, gut ein Fünftel des Bestands. Viele Bewohner waren nach der Wiedervereinigung in den Westen gezogen. Tausende Wohnungen wurden abgerissen, weil sie als überflüssig galten – bis Studenten und Künstler die Stadt wegen ihrer Altbausubstanz und der günstigen Mieten für sich entdeckten. Nun drehen sich zwar wieder die Baukräne, aber der Neubau dauert.

Hinzu kommt ein anderer Aspekt: „Wir haben unterschätzt, dass eine alternde Gesellschaft mehr Wohnraum braucht“, sagte Moritz Schularick, Ökonom an der Universität Bonn, auf der OECD-Veranstaltung. Während Studenten Wohngemeinschaften bilden oder sich mit kleinen Apartments zufriedengeben, leben nicht wenige Senioren allein in Drei- oder Vier-zimmerwohnungen, weil sie in ihrer vertrauten Familienwohnung bleiben wollen. Schularick rät deshalb künftig zu einer „gesunden Vorsicht“, wenn es um Prognosen zur Einwohnerzahl und den daraus abgeleiteten Wohnungsbedarf geht.