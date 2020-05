Großbritannien in der Krise : Absturz, Sorgen und Hoffnung

Wie im Koma liegt die Wirtschaft während der Wochen des harten Corona-Lockdowns, des erzwungenen Stillstands. Gespenstisch ruhig die Oxford Street, Londons berühmte Einkaufsstraße, die Geschäfte fast ausnahmslos geschlossen, manche Schaufenster gar mit Sperrholzplatten verrammelt. Doppeldeckerbusse und U-Bahnen fuhren nur mit einzelnen Fahrgästen, die Büros im Bankenviertel Canary Wharf blieben leer, in den Foyers der Hochhaustürme langweilten sich einsame Portiers. Um bis zu ein Viertel ist die Wirtschaftsleistung seit Beginn des Lockdowns am 23. März gefallen, schätzen Ökonomen. Die Automobilindustrie hat im April die schlechtesten Autoverkäufe seit 1946 gemeldet.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Nach sechs Wochen ist der strikte „Stay home“-Befehl nun aufgehoben worden, zumindest für England, noch nicht in Schottland, Wales und Nordirland. „Stay alert“ (Bleibt wachsam) lautet die neue Ansage an die Bürger, die Premierminister Boris Johnson verkündet hat. Geschäfte dürfen von Juni an wieder öffnen, das Kaufhaus Selfridge an der Oxford Street hat seine Lebensmittelabteilung schon jetzt wieder aufgesperrt. Seit vergangener Woche füllen sich die Straßen wieder, Fabriken fahren die Produktion hoch. Das soziale und wirtschaftliche Leben erwacht – zumindest etwas.