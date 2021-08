Bundestagswahl : Das planen die Parteien mit der Rente

Wer nur die aktuelle Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung betrachtet, findet kein Problem. Nicht einmal die Corona-Krise hat bisher ernste Spuren in der größten deutsche Sozialkasse hinterlassen: Ende 2020 verfügte sie über mehr als 37 Milliarden Euro an Rücklagen, ihre Reserven für künftig steigende Ausgaben bewegten sich damit immer noch dicht am historischen Höchststand von 2019. So weist es die Deutsche Rentenversicherung aus.

Das Bild ist aber unvollständig, falls man die amtlichen Vorausberechnungen beiseitelässt: Sie besagen, dass die Reserve schon bis Ende 2022 auf 16 Milliarden Euro schrumpft. Mehr als die Hälfte wäre also schon im ersten Jahr nach der Bundestagswahl verbraucht. Und 2023 muss dann der Beitrag, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen, von 18,6 auf 19,3 Prozent des Bruttolohns steigen, so die Vorausschau. Sonst liefe die Rentenkasse dann schon leer.

Überdies werden in den kommenden Jahren immer mehr Versicherte aus den geburtenstarken Jahrgängen der Wirtschaftswunderzeit in Rente gehen. Für Jahrgang 1955 ist es in diesem Jahr soweit. Und Jahrgang 1964, der stärkste überhaupt, ist 2031 an der Reihe. Die offizielle Rentenkommission der Regierung hat vorgerechnet, dass in den kommenden knapp 20 Jahren einerseits die Zahl der Rentner um 4 Millionen steigt. Anderseits werde die Gruppe der Beitragszahler um 3 Millionen Menschen schrumpfen. Das Wahljahr 2021 sei der „Vorabend des demografischen Wandels“, formuliert das Institut der deutschen Wirtschaft.

Alle Parteien wollen steigende Renten

In den Wahlprogrammen der Parteien spiegelt sich dieser Umstand jedoch kaum. Zwar gibt es Abstufungen im Detail, doch in einer Zielrichtung stimmen fast alle überein: Die Renten sollen künftig stärker steigen, als bisher gesetzlich vorgesehen. Die Beteiligung der Älteren an den finanziellen Lasten des demografischen Wandels soll dabei verringert werden. Dies ist der Kern aller Pläne, neue „Haltelinien“ für die Kenngröße „Rentenniveau“ festzuschreiben.

„Wir stehen für ein dauerhaftes Rentenniveau von mindestens 48 Prozent“, heißt es dazu bei der SPD. „Die langfristige Sicherung des Rentenniveaus bei mindestens 48 Prozent hat für uns hohe Priorität“, heißt es bei den Grünen. Die Linkspartei verspricht gar 53 Prozent. Und auch die CDU/CSU wollen diese Kenngröße stützen: Ein neuer Rentenbeirat solle fortan regelmäßig „perspektivische Haltelinien bei Rentenniveau und Beitragssatz“ vorschlagen.

Kenngröße “Rentenniveau“

Wer die Pläne genauer verstehen will, muss sich etwas mit der aktuellen Rechtslage und der Größe „Rentenniveau“ befassen. Letztere setzt die Rente von Durchschnittsverdienern mit 45 Beitragsjahren ins Verhältnis zum jeweils aktuellen Durchschnittslohn – und lag 2020 bei 48 Prozent. Wichtig ist dabei ist: Die Aussicht, dass dieser Prozentwert künftig sinken könnte, bedeutet nicht, dass auch die Renten sinken.

Tatsächlich geht es um das Tempo der Erhöhung: Wer 48 Prozent Rentenniveau garantiert, verspricht jährliche Rentenerhöhungen mindestens im Gleichschritt mit dem allgemeinen Lohnanstieg. Wer das Rentenniveau erhöht, lässt die Renten stärker steigen als die Löhne. Dagegen wäre ein regelmäßiger Inflationsausgleich für Rentner schon gleichbedeutend mit einem sinkenden Rentenniveau. Die Regierung geht derzeit davon aus, dass die Renten – nach den heute geltenden Regeln – bis 2034 um 32 Prozent steigen, jedes Jahr um 2 Prozent. Das Rentenniveau würde dann auf 45 Prozent sinken, weil mit etwas stärker steigenden Löhnen gerechnet wird.

Der stärkste demografische Wandel

Bis vor Kurzem war ein sinkendes Rentenniveau sogar offizielles Ziel der Politik. Denn technisch sorgt dafür der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel, den einst die rot-grüne Koalition beschlossen hat: Um die jüngere Generation vor Überlastung durch zu hohe Beiträge und Steuern zu schützen, sollte der Rentenanstieg im Fall wachsender Rentnerzahlen etwas hinter dem Lohnanstieg zurückbleiben. Doch 2019 haben Union und SPD diesen Mechanismus ausgesetzt – vorerst befristet bis 2025.