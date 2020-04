Vom Büro aufs Feld : Spargelstechen für Anfänger

Katharina Goede, 26, ist Juristin. Nun hilft sie in der Spargelernte aus. Trotz professioneller Haltung geht die Arbeit auf dem Feld schnell in Arme und Rücken. Bild: Schulz, Samira

Es ist 9 Uhr an einem kühlen Aprilmorgen. Eine Gruppe von jungen Menschen steht fröstelnd im Hof der Familie Hamm in Weiterstadt. Sie haben sich freiwillig gemeldet, um bei der Spargelernte zu helfen. Nicht einer von ihnen hat Erfahrung mit der Feldarbeit. Die meisten tragen Sportklamotten und Turnschuhe. Arbeitshosen haben die wenigsten im Kleiderschrank. Gerald Hamm, der den Hof gemeinsam mit seinem Onkel führt, ist auf die unbedarften Helfer angewiesen. „Tausend Dank erst mal, dass ihr alle da seid und helfen wollt“, begrüßt Ehefrau Anja Hamm die Neuankömmlinge.

Wegen des Coronavirus durften die Arbeiter aus Osteuropa nicht einreisen. In einer Saison stellt der Hof 100 von ihnen ein. Dieses Jahr sind nur drei Rumänen auf dem Hof, sie reisten vor Corona ein und wollen Ende April wieder nach Hause zu ihrer Familie. Der Spargel aber muss trotzdem geerntet werden. Die meisten der neuen Helfer sind Studenten, die Hochschule in Darmstadt liegt nicht weit entfernt. Sie haben Zeit: Praktika wurden abgesagt, der Semesterstart nach hinten verschoben. „Ich sterbe vor Langeweile“, erzählt eine Studentin. „Ich genieße die Zeit für mich allein eigentlich“, sagt ein anderer. „Aber die Bauern brauchen eben Hilfe.“

„Es fehlt an allen Ecken und Enden“

Über die Plattform „Das Land hilft“ haben sie sich angemeldet und in ihren Inseraten Hilfe angeboten. Mehr als 50. 000 Inserate von Landwirten und Freiwilligen verzeichnet das Portal inzwischen. Initiatoren sind das Bundeslandwirtschaftsministerium und der Maschinenring Deutschland, eine Vereinigung von Bauern, die sich gegenseitig unterstützen. Gebraucht würden allerdings deutlich mehr: 300.000 Erntehelfer reisen normalerweise für eine Saison nach Deutschland. Dieses Jahr müssten es eigentlich noch mehr sein, weil die Aushilfskräfte nicht das hohe Pensum schaffen. Auch Anja Hamm hat ein kostenloses Inserat geschaltet. 150 Erntehelfer werden benötigt. „Wir suchen belastbare Personen für die Spargelernte im Feld bei jeder Witterung“, steht dort. Unter normalen Umständen würden sich die wenigsten Deutschen dazu bereit erklären, bei Wind und Wetter für den Mindestlohn in einem Spargelfeld zu arbeiten. Aber die Umstände sind nicht normal.

Deshalb führt Anja Hamm die Gruppe über den Hof. Die meisten bemühen sich um zwei Meter Mindestabstand. Keiner von ihnen hat Erfahrung in der Landwirtschaft. Begleitet von interessierten Fragen erklärt Anja Hamm geduldig die Spargel-Sortiermaschine. Über ein Laufband, ein Spargel pro Kuhle, rattert die Ernte durch eine kleine Halle. In der Mitte der Maschine befindet sich ein Kasten. Dort werden die einzelnen Spargelstangen von allen Seiten fotografiert. Ein Computer erfasst die Daten und entscheidet, welcher Klasse eine Stange Spargel zuzuordnen ist. An der entsprechenden Stelle des Laufbandes wird die Spargelstange dann in eine Box geschoben. Klasse 1 bis 24 gibt es. Alles voll automatisiert. Nur die Boxen müssen von Hand ausgetauscht und neu angebracht werden. „Auch hier brauche ich Leute“, sagt Anja Hamm. „Nicht nur auf dem Feld. Es fehlt an allen Ecken und Enden.“

Neu

Ein Teil des frisch geernteten Spargels wird direkt in dem kleinen Hofladen nebenan verkauft. Der Großteil geht in die Weiterverarbeitung. „Normalerweise nehmen uns auch Gastwirte aus der Region große Mengen ab“, erklärt die Bäuerin. „Aber die haben alle geschlossen.“ Dafür haben die Budenbesitzer verstärkt Bedarf, sie verkaufen den Spargel direkt am Straßenrand. Ähnliche Schwierigkeiten gibt es bei Wirsing, Sellerie oder Kartoffeln. Auch hier gibt es Schwierigkeiten: „Einer unserer Großabnehmer von Kartoffeln ist die Schnellrestaurantkette McDonald’s, aber die haben geschlossen, keiner braucht unsere Kartoffeln für Pommes.“

Die Familie bangt um ihren Hof. „Seit vier Generationen sind wir ein Familienbetrieb“, erzählt Anja Hamm. „Noch nie waren die Herausforderungen so komplex wie heute.“ Und trotzdem verliert Hamm ihre gute Laune nicht. Noch nicht. Viel geschlafen hat sie die letzten Tage aber nicht. „Das Telefon steht eigentlich nie still, nachts beantworte ich Dutzende Mails.“ Denn Helfer melden sich viele. Nicht alle kommen dann auch zum Probearbeiten. Und nicht alle kommen ein zweites Mal.