„Serious Games“ : Videospiele können auch ernsthaft

Aktualisiert am

Wer an Videospiele denkt, verbindet diese in aller Regel mit Unterhaltung. Weniger bekannt ist, dass zahlreiche Entwickler auch Spiele produzieren, die zum Lernen, zur Therapie von Krankheiten und zur beruflichen Weiterbildung genutzt werden. Der Markt für diese sogenannten „Serious Games“ soll in den nächsten Jahren stärker wachsen als der Gesamtmarkt der Videospiele.

Eine Studie der Beratungsgesellschaft PWC rechnet mit einer jährlichen Wachstumsrate von 19 Prozent bis zum Jahr 2023. Dann sollen allein in Deutschland umgerechnet 370 Millionen Dollar mit den ernsthaften Videospielen umgesetzt werden. Das ist immer noch nur ein kleiner Teil des deutschen Videospielmarkts, der im vergangenen Jahr auf Software-Umsätze von fast 4 Milliarden Euro kam. Doch die Serious Games legen zu – auch wenn sie häufig gar nicht so ernst sind, wie ihre verbreitete Bezeichnung nahelegt.