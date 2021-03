Geretteter Zoo Neuwied : Löwen gehen nichts ins Homeoffice

Aktualisiert am

In den Zoo von Neuwied kommen Besucher aus drei Bundesländern, und das seit vier Jahrzehnten. Doch die Pandemie hätte fast das Aus bedeutet. Über einen Betrieb, der nicht zumachen kann, wenn alles andere geschlossen wird.

Wenn er Fleisch riecht, bollert Schröder an der Tür. Genauer gesagt am Metallschieber. Als wolle er daran erinnern, dass ihm längst etwas zum Fressen zusteht. Bumm, bumm, bumm – Pause – nochmal bumm. Vielleicht macht er sich einen Spaß daraus, die Pflegerin zu piesacken, von anderen Löwen kenne sie das nicht.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Sie steht draußen in seinem Gehege mit einer Schubkarre, auf der große Rindfleischbrocken liegen. Nur ein paar Minuten hat sie, um das Futter in dem rund dreißig Meter langen Gehege auszulegen. Für den Löwen Schröder wirft sie das Fleisch zwei Meter neben den Käfig. Schnelle Beute für einen ungeduldigen Fresser. Für das Weibchen in luftige Höhe. Zari muss mehr dafür tun, satt zu werden als Schröder.