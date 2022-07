Energieknappheit : Industrie könnte drei Prozent Gas einsparen

Die deutsche Industrie ist bereit, gegen entsprechende Geldzahlungen bis zum Jahresende drei Prozent ihres Gasverbrauchs einzusparen. In den kommenden sechs Monaten könnten die Unternehmen zehn Terawattstunden bereitstellen, ergab eine noch unveröffentlichte Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags DIHK, die der F.A.Z. vorliegt. Das entspräche etwa einem Prozent des gesamten jährlichen Gasbedarfs in der Bundesrepublik und könnte dazu genutzt werden, die Gasspeicher um zusätzlich vier Prozentpunkte aufzufüllen.

Derzeit beträgt der Füllstand 61 Prozent. Gemäß dem neuen Gasspeichergesetz sind bis zum 1. August 65 Prozent geplant, am 1. Oktober 80 Prozent und am 1. Dezember mindestens 90 Prozent. Die Befüllung läuft derzeit langsamer als sonst, da Russland seine Lieferungen über die Hauptpipeline Nord Stream 1 um 60 Prozent gedrosselt hat. Die Bundesnetzagentur warnte am Freitag: Sollte das Liefervolumen so gering bleiben, dann wären die angestrebten 90 Prozent „kaum mehr ohne zusätzliche Maßnahmen erreichbar“.

Als eine solche „zusätzliche Maßnahme“ schwebt sowohl der Netzagentur als auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor, Großverbrauchern Gas abzukaufen und in die Speicher zu leiten. Dazu soll es Auktionsplattformen geben, auf denen die benötigten Mengen ausgeschrieben werden und die Konzerne ihre verfügbaren Mengen anbieten. Zwischen den Akteuren bildet sich dann ein Preis.

So viel einsparen, wie es geht

Auch dessen mögliche Höhe hat der DIHK abgefragt. Nur ein Teil der auktionsbereiten Betriebe könne beziffern, welche Mindestvergütungen sie brauchten, um trotz des Gasverzichts ihre Existenz nicht zu gefährden, hieß es. Durchschnittlich verlangen sie der Umfrage zufolge 250 Euro je Megawattstunde. Doch die Spanne ist groß und reicht von 30 bis 1000 Euro. Das hat mit der unterschiedlichen Wertschöpfung zu tun, die sich je nach Branche und Unternehmen mit Gas erzielen lässt. Der erwartete Durchschnittspreis ist hoch: Am europäischen Spotmarkt sind für eine Megawattstunde Gas derzeit 145 Euro zu zahlen. Legt man 250 Euro je Megawattstunde für die angebotenen 10 Terawattstunden zugrunde, betragen die Kosten für die staatliche Aufkaufaktion bis zum Jahresende 2,5 Milliarden Euro.

DIHK-Präsident Peter Adrian sieht in dem Auktionsmodell „einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung unserer Gasversorgung, die Politik und Wirtschaft jetzt gemeinsam mobilisieren sollten“. Mögliche Energieengpässe seien eine der größten Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Viele Betriebe hätten keine Alternative zum Gas als Brenn- und Grundstoff. „Umso wichtiger ist es, alles an Einsparungen zu mobilisieren, was geht, damit wir unsere Gasspeicher schneller füllen können“, sagte Adrian der F.A.Z.

Auktionsmodell hat Potenzial

Er nannte die möglichen Versteigerungen interessant für Unternehmen, „die bei Zahlung einer entsprechenden Kompensation ihre Produktion reduzieren und dann ganz oder teilweise auf Gas verzichten würden“. Die Rückmeldungen zeigten, dass sich damit Anreize gerade auch für größere Mittelständler mit einer Anschlussleistung ab einem Megawatt schaffen ließen. „Jedes Prozent, das wir damit über den Sommer einsparen, zählt“, so der DIHK-Präsident. „Das hilft den Unternehmen und ihren Beschäftigten durch den nächsten Herbst und Winter.“

Gasengpässe gelte es in jedem Falle zu vermeiden. „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, einen Gas-Lockdown der Industrie zu verhindern“, mahnte Adrian. Ein solches Szenario könnte Deutschland im Falle einer „Gasmangellage“ blühen. Dann müsste die Bundesregierung nach der Alarmstufe auch die Notfallstufe im Gasnotfallplan ausrufen. Aufgabe der Netzagentur wäre es dann, den Energieträger zu rationieren und der Industrie zuzuteilen.

Für die Erhebung des DIHK wurden im Juni knapp 240 Unternehmen befragt. Von ihnen stammten 75 Prozent aus der Industrie, der Rest aus Bau, Handel sowie Dienstleistungen. Gemeinsam verfügten sie über eine Gasanschlussleistung von 6500 Megawatt. 150 Gesellschaften brachten es auf jeweils mehr als ein Megawatt, was sie für eine Auktion qualifizieren würde. 40 Prozent gaben an, gegen Geld Gas abgeben zu können und für Versteigerungen bereitzustehen. „Für diese Unternehmen lohnt es sich mehr, gegen Kompensation auf Gas zu verzichten, als bei extrem hohen Energiepreisen gegebenenfalls mit Verlusten zu produzieren.“

Bereitschaft und Spontanität gefordert

Die auktionsbereiten Konzerne verfügen über eine Anschlussleistung von 3500 Megawatt. Je größer sie sind, desto mehr Interesse haben sie an dem Geschäft „Abschaltleistung gegen Entschädigung“. Sie sehen sich in der Lage, 1300 MW in die Auktionen einzubringen, also fast 40 Prozent ihrer Leistung. Zwei Drittel oder 66 Prozent der potentiellen Teilnehmer könnten für mehrere Wochen vom Gasnetz gehen. 23 Prozent stünden mehrere Tage bereit, 11 Prozent nur einige Stunden.

In einigen Fällen sei aber eine Umstellung auf Heizöl nötig, um sich vom Gas als Energieträger trennen zu können, stellte der Verband klar. Dazu bedürfe es schneller behördlicher Genehmigungen. Die benötigte Vorlaufzeit vor einer Auktion gilt als vergleichsweise kurz. Nur jeder fünfte Interessent benötige zur Vorbereitung mehr als einen Monat: „Eine Auktion kann nach unseren Rückmeldungen also auch kurzfristig durchgeführt werden, und die damit verbundenen Einsparungen können schnell erfolgen“, argumentiert die Wirtschaftsorganisation.