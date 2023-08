Zur Not geht die Ausbildungsleiterin auch mal selbst zur Ausländerbehörde: Ein Pflegeheim in Sindelfingen wirbt erfolgreich Auszubildende im Ausland an – trotz der enormen Bürokratie.

Mit türkisfarbenen Gummihandschuhen massiert Milos Vesic die Hand von Karin Weiß. Dann misst er den Blutdruck der Pflegeheimbewohnerin – eine tägliche Routine für die Altenpfleger im Haus Eichholzgärten in Sindelfingen. Weiß sitzt an einem Holztisch in ihrem Zimmer, Vesic blickt für einen Augenblick auf das Gerät. Dann dreht er sich zu den drei Auszubildenden auf der anderen Seite des Tisches.

Hinter ihm liegen Stofftiere nebeneinandergereiht auf dem Bett, die Regale sind geputzt, und eingerahmte Fotos hängen an den Wänden. Der Blutdruck liege bei 181, stellt Vesic fest. „Was bedeutet das?“ „Das ist ein bisschen zu hoch“, antwortet Desara Tollia, eine der drei Auszubildenden. Richtig, doch dafür gebe es eine einfache Erklärung, erläutert Vesic. Schließlich sei Frau Weiß Diabetikerin.

Lange dauert die Stippvisite bei Karin Weiß nicht, doch Personal braucht es für einen solchen Routinebesuch trotzdem. Und gerade an dem fehlt es in Deutschland. Bundesweit kommen 33 Arbeitslose auf 100 gemeldete Stellen für Pflegefachkräfte. Und diese Personallücke wird künftig noch zunehmen.

„Wir sind sehenden Auge in die Katas­trophe reingelaufen“

In einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit heißt es, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Pflege zuletzt nur noch um ein Prozent zum Vorjahr gestiegen ist – das ist gerade mit Blick auf den demographischen Wandel ein großes Problem. So prognostiziert das Statistische Bundesamt, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland bis zum Jahr 2055 um mehr als ein Drittel zulegen dürfte.

„Wir sind sehenden Auge in die Katas­trophe reingelaufen“, sagt Susanne Scheck, die Vorstandsvorsitzende der Württembergischen Schwesternschaft und Vorsitzende des Landespflegerats Baden-Württemberg. „Und uns läuft die Zeit davon.“

Wie viele andere setzt die Württembergische Schwesternschaft, die zum Deutschen Roten Kreuz gehört, deswegen auch auf ausländische Fachkräfte. Doch auf ausgebildetes Pflegepersonal zu warten, reichte nicht aus. Also entschied sich die Schwesternschaft für einen ungewöhnlichen – und aufwendigen – Weg: Sie sucht schon für die Ausbildung nach Bewerbern aus dem Ausland.

Pflegerin statt Anwältin

Desara Tollia kommt ursprünglich aus Albanien und war dort studierte Rechtsanwältin. Doch trotz des abgeschlossenen Studiums fand sie keinen Job. In der Zeit pflegte sie ihren Großvater und entwickelte dadurch „ein Helfersyndrom“, wie sie erzählt. Eine bessere Zukunft als Pflegerin erhoffte sich Tollia in Deutschland – und bewarb sich auf die Generalistenausbildung der Württembergischen Schwesternschaft.

Steiia Nakasenge wurde online auf die Ausbildung zur Pflegehilfskraft im Haus Eichholzgärten aufmerksam. Sie war schon drei Jahre in der Pflegeschule in Uganda und danach zwei Jahre lang als Pflegerin beschäftigt. Eine Zukunft sah sie dort nicht, ihr Ziel war die Altenpflege in Deutschland. Nach dem Grund dafür gefragt, spricht Nakasenge direkt über das Motto ihrer Pflegeschule in Uganda: „Liebe zu dienen“. Und lächelt verlegen. Aber warum in Deutschland? Mehr Zukunftssicherheit. Die anderen sehen das ähnlich; die Ausbildung in Deutschland habe ihnen die beste Perspektive geboten.

Die Württembergische Schwesternschaft bietet eine ein bis zwei Jahre dauernde Ausbildung zur Pflegehilfskraft an, auf die eine generalistische Ausbildung folgen kann. Nach vier bis fünf Jahren wird ein Bewerber damit zur voll ausgebildeten Pflegefachkraft. Das heißt: Es dauert, und zwar länger, als wenn Interessenten direkt die üblicherweise dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft machen würden.