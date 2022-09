Cyber Innovation Hub : Ein Hacker für die Bundeswehr

In einem alten Fabrikgebäude aus rotem Backstein im Berliner Stadtteil Charlottenburg, direkt an der Spree gelegen, haben sich knapp 40 Leute zusammengefunden, um die Bundeswehr in die digitale Zukunft zu führen. Die Menschen, die hier arbeiten, sind eine bunte Mischung aus Soldaten, Reservisten und Zivilisten. Angeführt werden sie von einem ehemaligen Hacker. Zusammen bilden sie den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr (CIHBW), die erste Innovationseinheit eines deutschen Bundesministeriums.

In den Büros herrscht mehr Start-up- als Kasernenatmosphäre. Im Erdgeschoss befindet sich eine Shisha-Bar, gegenüber ein Fitnessstudio. Der Weg zum Büro von Leiter Sven Weizenegger führt über einen langen, grün schimmernden Flur, der auch in einem Science-Fiction-Film nicht fehlplatziert wäre. Die Nähe zum Militär zeigt sich in den Details. An einer Wand steht ein Drucker in einem schwarz-rot-goldenen Wachhäuschen.