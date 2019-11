Kampf um Betreuungsplätze : Gegen den Kita-Frust

Wer sich auf den Spielplätzen und in den Babytreffs in Deutschland umhört, kommt nicht umhin, sich zu fragen, was da los ist in diesem Land, das zu den reichsten Ländern der Erde gehört. Da gibt es Mütter und Väter, die berichten, dass sie einen Betreuungsplatz für ihr Baby gefunden haben. Und dann sofort in einen Rechtfertigungsmodus schalten müssen, weil aus allen anderen anwesenden Mündern voller Erstaunen die Frage ertönt: „Wie hast du das denn geschafft?“

Maja Brankovic Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Eigentlich müsste die Antwort lauten: Man hat sich oder, genauer gesagt, sein Kind in verschiedenen Einrichtungen der Stadt angemeldet, die Kitas haben anhand ihrer festgelegten Kriterien ihre Plätze vergeben, und in einer dieser Einrichtungen hat es für das eigene Kind geklappt. Immerhin haben Eltern seit 2013 mit dem ersten Geburtstag ihres Kindes einen Rechtsanspruch auf eine Tagespflege oder einen Betreuungsplatz. Selbst wenn man zunächst einmal leer ausgeht, dürfte man sich also keine Sorgen machen, dass das eigene Kind auf der Strecke bleibt.