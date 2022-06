Nothilfe aus der Luft : Wenn Drohnen mit Defibrillatoren Leben retten

Bei einem Herzstillstand ist Tempo wichtig. Je früher die Rettungskräfte mit der Reanimation beginnen, desto größer ist die Überlebenschance. Oft aber braucht der Krankenwagen zu lange, besonders auf dem Land, wo das nächste Krankenhaus weit entfernt ist, in unwegsamem Gelände, im Gebirge, auf See.

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In diesen Fällen sollen künftig Drohnen einspringen, um Defibrillatoren so schnell wie möglich an Ort und Stelle zu bringen. „Das kann über Leben und Tod entscheiden“, sagt Balázs Nagy von der TU München. Er hat mit einem Team von knapp 80 Studenten und Studentinnen eine solche Drohne entwickelt. Die „Horyzn“ hat eine Spannweite von drei Metern, ist 22 Kilo schwer, grellorange, startet senkrecht wie ein Hubschrauber, stellt dann um auf Vorwärtsflug und erreicht eine Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. „In einem Radius von sechs Kilometern können wir damit einen Unfallort innerhalb von fünf Minuten erreichen“, sagt der Mitarbeiter am Lehrstuhl für Flugsystemdynamik, der kürzlich sein Studium der Raum- und Luftfahrttechnik abgeschlossen hat.